Munka

A győri Rába Hotel összes pincére felmondott

"Információnk szerint a Rába Hotel valamennyi pincére felmondott a közelmúltban, ezért nem is fogad most külsős vendégeket a szálloda földszintjén működő Belga söröző. A hotel szállóvendégeit ki tudják szolgálni - beugró emberekkel" - írja cikkében a Kisalföld.



A lap szerint elég régóta probléma Győrben, hogy nincs elég pincér és szakács, de még eladó sem, és nem segít a dolgon az sem, hogy a határ túloldalán kétszer annyit lehet keresni ezeken a területeken minimum, de most elég látványos szintet ért el a dolog: több forrásból is úgy értesültek, a közelmúltban valamennyi pincér felmondott Győr legnagyobb szállodájában.

"A hotel vendégeit ugyanakkor ki tudják szolgálni, mint névtelen forrásainktól megtudtuk, ezt úgy lehet megoldani, hogy a hotel munkatársait is beosztják felszolgálni addig, amíg a szükséges létszám nem lesz meg. Hét-nyolc embert kell találni, addig viszont tényleg mindenki felszolgál(t), ha kell(ett) - állítólag a vezető beosztásokban lévők is" - írja a lap.



A lap megkereste a hotel vezetőjét, Bánhegyi Balázst, aki azt mondta:



A hazánkban tapasztalható munkaerőhiány a turizmus-vendéglátás területén kifejezetten érezteti hatását, de mindezt felismerve a Danubius Hotels Group számos intézkedést vezetett be, hogy szállodái vonzó munkahellyé váljanak. Egyre színesebb juttatási csomaggal igyekszünk vonzóvá tenni a nyitott pozíciókat, illetve hozzájárulni a meglévő munkaerő megtartásához. Bizakodók vagyunk, terveink szerint két héten belül már biztosan új csapattal folytathatjuk a mindennapokat.