A vasárnapi boltzár elrendelését kérik Orbán Viktortól

A javaslattevők azt kérik, hogy a kormány vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését, akár csak részlegesen is, ez ugyanis enyhíthetné a munkaerőhiányt - írja a Magyar Idők.



A legfőbb érv, hogy az elmúlt két év nagyarányú béremelése ellenére a boltokban még mindig égető probléma a munkaerőhiány, mindez pedig csak fokozódhat az év végére. A dolgozók túlterheltek, csak a leglátogatottabb áruházakban fel tudnának venni legalább tízezer embert.



"A nyár, illetve az iskolakezdés előtti bevásárlási szezon is egyértelművé tette, hogy a fizikai munkakörökben általánosan kritikus a létszámhiány. Legalább tízezer ember kellene még a nagy látogatottságú áruházakba ahhoz, hogy a fogyasztás mértékével és a piac növekedésével arányos, az élelmiszer-biztonsági, munka- és fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelő kiszolgálásban részesüljön a lakosság" - mondta el a lapnak a szakszervezet elnöke.



A vasárnapi munkavégzés tilalmának ismételt bevezetését a jövő évtől látják lehetségesnek, mindezt közgazdasági számításokkal és szociális érvekkel is igazolják.