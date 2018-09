Hitelminősítés

Megerősítette a magyar államadós-besorolást a Fitch Ratings

hirdetés

A nemzetközi hitelminősítő pénteken késő este Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlanul felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátás van érvényben.



Az osztályzati megerősítéshez fűzött elemzésében a Fitch kiemelte: a magyar államadós-besorolás egyrészt azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság strukturális jelzőszámai erőteljesek a cég által a "BBB" minősítési kategóriában nyilvántartott többi szuverén adós értékeivel összevetve, az osztályzat ugyanakkor figyelembe veszi a magasabb köz- és nettó külső adósságrátát, valamint a szakpolitikai döntéshozatal kiszámíthatatlanságából és a pro-ciklikus költségvetési politikából eredő kockázatokat is.



A Fitch Ratings hangsúlyozza mindazonáltal, hogy a magyar besorolás pozitív kilátása a nettó külső adósságban, illetve az államadósságban tapasztalható javulási folyamatot jelzi.



A cég az elemzésben kiemeli azt is, hogy a magyar folyómérleg-egyenleg tartós többlete, a nettó működőtőke-beáramlás, valamint az Európai Uniótól érkező folyósítások az utóbbi években hozzájárultak a magyar gazdaság külső pozíciójának javulásához.



A Fitch Ratings közölte, hogy az idei évre a magyar hazai össztermék (GDP) 2,3 százalékának megfelelő, a 2019-2020-as időszakra pedig átlagosan 1,9 százalékos GDP-arányos folyómérleg-többlettel számol. Ez ugyan valamelyest elmarad a tavaly mért többlettől, amely a GDP-érték 3,1 százaléka volt, mivel emelkednek az importfüggő beruházások, a magyar folyómérleg-egyenleg azonban így is kedvező a cég által a "BBB" sávban nyilvántartott szuverén adósok mínusz 1,9 százalékos GDP-arányos mediánértékével összehasonlítva.

A nettó külső adósság a tavalyi év végig a GDP-érték 18,6 százalékára emelkedett ugyan a 2016-ban mért 11,6 százalékról, de a Fitch Ratings várakozása szerint ez a mutató az idén 13,7 százalékra, a 2020-ig terjedő előrejelzési időszak végéig 5 százalékra csökken. Ez nagyjából megfelelne a cég listáján "BBB" besorolással szereplő államadósok mediánértékének - áll a Fitch pénteki londoni elemzésében.



A hitelminősítő hangsúlyozza azt is, hogy a közadósság-állomány szerkezete javul és kedvező: mindössze 20 százaléknyi a devizaadósság aránya, a nem rezidens befektetők kezén lévő állampapír-állomány folyamatosan lefelé tartó pályán van, és a 2011 végén mért 57 százalékról idén júniusig 32 százalék környékére csökkent.



Magyarország külső likviditási rátája is javul, a külső adósságállományon belül pedig mindössze 5 százalék a rövid lejáratú kötelezettségek hányada - hangsúlyozza a Fitch Ratings.



A cég előrejelzése szerint a GDP-arányos államháztartási hiány az idén 2,4 százalékra emelkedik a tavalyi 2 százalékról az expanzív költségvetési lépések - köztük a társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentése - nyomán.



A Fitch Ratings prognózisa szerint az államháztartási hiány azonban jövőre 2 százalékra, 2020-ban 1,5 százalékra csökken a kiadások növekedésének várható lassulása révén.



A magyar államadósság-ráta csaknem a kétszerese a Fitch által a "BBB" sávba besorolt többi szuverén adós mediánértékének, de a cég hangsúlyozza, hogy ez a mérőszám is lefelé tart, és a hitelminősítő előrejelzése szerint a tavaly mért 73,6 százalékról az idén 71,7 százalékra, jövőre 70,2 százalékra, 2020-ban 68,7 százalékra csökken.



A csökkenést a Fitch várakozása szerint az elsődleges államháztartási egyenleg folyamatos többlete segíti.

A hitelminősítő a magyar gazdaságban az idén 4 százalékos, jövőre 3,5 százalékos, 2020-ban 3,2 százalékos növekedést vár.



A Fitch Ratings pénteki döntésének bejelentése előtt londoni pénzügyi elemzők nem tartották kizártnak, hogy a cég javítja a magyar államadós-besorolásokat.



A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) elemzői a feltörekvő piacokra összeállított, e hétre szóló előrejelzésükben azt valószínűsítették, hogy a Fitch egy fokozattal "BBB"-re emeli a magyar osztályzatot.



A ház azzal a véleményével indokolta e várakozását, hogy a magyar gazdaság erőteljes makroszintű alapmutatói miatt ugyancsak erőteljes a magyar szuverén osztályzatra ható felminősítési nyomás.



A Bank of America-Merrill Lynch londoni elemzői szerint Magyarország felminősítése "már csak időzítés kérdése" a hitelminősítők részéről.



A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat - egyenként két-két - időpontot tűzött ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, de az eddigi öt időpontban egyikük sem jelentett be módosításokat.



Legutóbb, augusztus 17-én a Standard & Poor's szintén megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását, ugyancsak változatlan pozitív kilátással.



Az idén még egy hitelminősítő vizsgálja Magyarországot: november 23-án a Moody's Investors Service veszi napirendre az általa alkalmazott módszertanban "Baa3" besorolással jelölt - a másik két cég minősítésével egyébként azonos - magyar államadós-osztályzatot.



A Moody's - egyedüliként a három globális hitelminősítő közül - nem pozitív, hanem stabil kilátást tart érvényben a magyar osztályzatra.



A három nagy nemzetközi hitelminősítő mindegyike azonban már 2016 óta a befektetésre ajánlott sávban tartja nyilván Magyarországot.