Nevet válthat a Telenor

2018.08.30 14:47

Ladislav Bartonicek, a cégcsoport egyik tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője interjút adott a Forbesnak, melyben azt mondta: a tulajdonosváltással természetesen felmerült a hazai Telenor átnevezése, már csak azért is, mert az eladással ezt a márkanevet már csak három évig használhatja a cég.



Bartonicek három lehetőséget vázolt fel: részben elképzelhetőnek tartotta, hogy a nemzetközileg már bevezetett O2 nevet kapja a hazai cég is, felmerült, hogy minden, a cégcsoporthoz tartozó országban új márkanevet vezetnek be, de benne van a pakliban az is, hogy a Telenor visszakapja a korábbi brandet, és ismét Pannon lesz a neve.