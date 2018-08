Világgazdaság

Franciaországban ismét rekordot dönt a turizmus

Franciaországban ismét rekordot dönt a turizmus

Idén 90 millió külföldi turista látogathat el Franciaországba, s ezzel rekordot dönthet a világ elsőszámú turisztikai célországa. 2018.08.26

A 2015-ös iszlamista merénysorozat utáni hanyatlást követően és a tavaszi szakszervezeti sztrájkok ellenére idén először 90 millió külföldi turista látogathat el Franciaországba, s ezzel rekordot dönthet a világ elsőszámú turisztikai célországa - mondta Christian Mantéi, az Atout France nevű állami francia turisztikai fejlesztési ügynökség vezetője a Le Monde című napilap hétvégi számának.



Tavaly 87 millió külföldi turista járt Franciaországban.



"Az idei szezon kiváló. A 2015-ös merényletek miatti zuhanás már a múlté. Az amerikaiak, az indiaiak és a kínaiak tömegesen térnek vissza. És ez utóbbiak esetében mintegy 10 százalékos a növekedés, háromszor gyorsabb mint az általános fejlődés" - hangsúlyozta a szakember.



A fejlesztési ügynökség előrejelzése szerint idén 2,2-2,3 millió kínai turista látogat el Franciaországba, s ezzel az ország a kínaiak elsőszámú európai célpontjává válhat. 2010-ben még csak 600 ezer kínai turista volt kíváncsi Franciaországra. A párizsi agglomerációba pedig idén egymillió kínait várnak a tavalyi 800 ezer után. A fővárosban tíz év alatt 361 százalékkal növekedett a kínai látogatók száma - hívta fel a figyelmet Christophe Decloux, az Ile-de-France régió turisztikai bizottságának igazgatója.



Párizs-szerte egyre inkább láthatókká válnak a kínai turisták, akiket a számukra készült rózsaszín térkép alapján könnyű felismerni a többi ázsiai látogató között. Az elmúlt évben például a Louvre Múzeumában 626 ezer belépőjeggyel a kínaiak lettek a második legnagyobb számban érkező külföldi látogatók az amerikaiak mögött.



A francia múzeumokban ezért egyre gyakrabban látni a francia és angol mellett mandarin nyelvű feliratokat is, s a párizsi kulturális intézmények és a kereskedelem lasszóval fogják az ázsiai nyelveken beszélő munkavállalókat.



Franciaországban igazi erőfeszítés kezdődött a kínaiak fogadási körülményeinek javítására, például nekik megfelelő reggelik bevezetésével a hotelekben. A francia turisztikai szakemberek arra is figyelnek, hogy a kínaiak utazási szokásai is egyre változatosabbak. Még mindig sokan utaznak csoportosan, de egyre többen családdal vagy barátokkal.



"Ez egy óriási változás, mert már más célpontokat is lehet nekik javasolni, mint a Versailles-i kastély, a Louvre és az Eiffel-torony. Az Ile-de-France régió mégiscsak nagyon gazdag látványosságokban" - idézte a lap Valérie Pécresse-t, a régió jobboldali elnökét, volt minisztert.

A párizsi agglomeráció célja, hogy a következő években 5 millióra növekedjen a Kínából érkező látogatók száma, s ehhez a francia vízum könnyebb megszerzésével, valamint a közbiztonság javításával kíván a régió hozzájárulni. Az elmúlt években ugyanis kínai turistabuszok ellen több támadás is történt, miután köztudott, hogy a kínai turisták előszeretettel hordanak magukkal készpénzt, illetve vásárolnak luxusmárkájú árucikkeket. Az Atout France adatai szerint egy kínai turista átlagosan 1500 eurót költ el Franciaországban, nagyon takarékosodnak a szálláson és az étkezésen, de többet költenek el vásárlásra más nemzetiségű turistáknál.



A francia GDP mintegy hét százalékát biztosítja a turizmus, amely jelentősen hozzájárul a költségvetési egyensúly helyreállításához - írta a Le Monde.