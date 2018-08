Világgazdaság

Legális lesz az otthoni pálinkafőzés Szlovákiában

A magyar-szlovák Most-Híd párt javaslatát szerdán hagyta jóvá a koalíciós szlovák kormány - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



A vonatkozó törvény módosítását még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, miután azonban a kormánykoalíciónak többsége van a törvényhozásban, ez már csak formalitás.



A most elfogadott javaslat szerint a szigorúan magánhasználatra szánt pálinkafőző személynek több mint 18 évesnek kell lennie, és évente legfeljebb 25 liter pálinkát főzhet, amelyet tilos kereskedelmi úton értékesítenie. Amennyiben egy közös háztartásban több személynek van joga a pálinkafőzésre, az évente maximálisan előállítható pálinka szintén 25 liter lesz. Amennyiben a pálinkát főző személy büntetett előéletű, arról tevékenysége megkezdése előtt értesítenie kell az illetékes állami szerveket.



Szlovákiában a múltbeli hagyományok ellenére a magánjellegű pálinkafőzés eddig tilos volt és törvénysértésnek számított. Ennek ellenére - véli a szlovák sajtó - aránylag sokan főztek pálinkát. "A jelenlegi szabályozás nem kielégítő, mert az egyértelmű tiltás és a fenyegető büntetőeljárás ellenére a szeszes italok magánjellegű előállítása nem lebecsülhető mértékű" - olvasható a Most-Híd képviselőinek előterjesztésében is. Szerintük a megoldást a magánjellegű pálinkafőzés törvényes engedélyezése és szabályozása jelenti.