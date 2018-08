Ingatlan

Átláthatatlanok az albérlet-hirdetések, magyar applikáció segíthet az árak összehasonlításában

Egyre átláthatatlanabbak a magyarországi albérletpiac hirdetései, egy ingatlant akár 15-20 hirdetésben is kínálhatnak, több tízezer forintos különbséggel - közölte az árminimum.hu, hirdetés összehasonlító portál szerdán az MTI-vel.



Az árminimum szerint ugyanazt az ingatlant a legdrágább ajánlat átlagosan havi 37 ezer forinttal drágábban hirdeti, mint a legolcsóbb. A havi 234 ezer forintos átlagárral számolva ez 16 százalékos különbséget jelent - tették hozzá.



Magyarországon egy adott napon piacon lévő 45-50 ezer albérleti hirdetés valójában csak 15-17 ezer bérleményt takar, és továbbra is igaz, hogy az albérletek döntő többségét csak a tulajdonos hirdeti.



Miközben az árak emelkedése nem állt meg, a jó albérleteket sokszor megtekintés nélkül is lefoglalják a vevők. A közleményben Faragó Péter, a Reálmonitor Kft. - a program fejlesztőjének - ügyvezetője kifejtette, tavaly országosan 10 százalékkal drágultak a kiadó ingatlanok, és csupán a fővárosi albérletek drágulása mérséklődött kissé, 5 százalék körüli mértékben. A vidéki városokban ugyanakkor a 15 százalékot is meghaladhatja a drágulás mértéke, ha a településen ipari beruházások indulnak - írták.



A közlemény szerint az árminimum.hu oldal egy új magyar fejlesztés alkalmazásával rendezi az azonos ingatlanhoz tartozó hirdetéseket, ezzel kiszűrhetőek a legkedvezőbb hirdetések.