Gazdaság

Magosz: csak az 'őrült profitéhség' indokolja a léalma alacsony felvásárlási árát

A Magosz elnöke szerint csak az "őrült profitéhség" indokolja a léalma indokolatlanul alacsony felvásárlási árát.



Jakab István az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában kijelentette: a léalma felvásárlásáról folyó vitában a demonstráción kívül is vannak még eszközök a gazdák kezében. Mint mondta, vizsgálni lehet a három feldolgozó kapcsolatát, mert szerinte kartellgyanú merülhet fel, és ugyancsak vizsgálhatnák a gazdákkal kötött szerződéseket is, de az sem elképzelhetetlen, hogy a gazdák összefogásával létesüljön egy feldolgozó üzem, amely piaci zavarok esetén működhetne.



Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy szerdán tárgyalnak újra a felek, addig a gazdák nem szállítanak almát a feldolgozó üzembe.



A felvásárló által kínált 13 forintos kilónkénti ár - amely szavai szerint a szüretelés és a beszállítás költségét sem fedezi - a Magosz adatai szerint a térség más országaiban alkalmazott áraktól is jócskán elmarad. Lengyelországban 25 forint körül mozog a léalma felvásárlási ára, Németországban és Ausztriában pedig még ezt a szintet is meghaladja - mondta Jakab István.