Megerősítette pozitív kilátással a magyar államadós-besorolásokat a Standard & Poor's

Megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Standard & Poor's. A nemzetközi pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) péntek éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlan pozitív kilátás érvényes.



Az S&P - a többi hitelminősítőhöz hasonlóan - 2016-ban minősítette fel Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába, és a besorolásokra éppen egy éve, tavaly augusztus óta tartja érvényben a további felminősítés távlati lehetőségére utaló pozitív kilátást.



A cég azonban az idei évre összeállított hivatalos menetrendje alapján 2018-ban már nem veszi napirendre a magyar államadósság-osztályzatok felülvizsgálatát, így a magyar szuverén osztályzat módosítása az S&P Global Ratings részéről legközelebb 2019-ben válhat esedékessé.



A besorolás pénteki megerősítéséhez fűzött elemzésében a Standard & Poor's kiemelte: az osztályzat pozitív kilátása tükrözi az erőteljes gazdasági növekedést és a külső teljesítményt, valamint a pénzügyi szektor állapotának javulását.



A hitelminősítő közölte: a következő 12 hónapban javíthatja a magyar államadós-besorolást, ha a magyar gazdaság teljesítménye továbbra is meghaladja a legtöbb térségbeli országét, és ha a kormány képes lesz a változó külső kondíciókhoz igazítani a szakpolitikai elegyet, úgy, hogy az hozzájáruljon a folyómérleg-többlet fennmaradásához és az államháztartási hiány kordában tartásához.



Az S&P szerint ugyancsak felminősítéshez vezethet, ha gyorsul a jövedelmi konvergencia az EU-átlaghoz.

Az elemzés szerint ugyanakkor a cég stabilra veheti vissza a magyar osztályzati kilátást, ha a nem teljesítő kinnlevőség-állomány csökkenésének folyamata megfordul, vagy ha a nyitott magyar gazdaságot váratlan külső sokk éri. Negatív minősítési lépést eredményezhet az is, ha gyengülne a magyar közfinanszírozási helyzet, vagy ha cég úgy látja, hogy tovább gyengül az intézményrendszer, beleértve Magyarország és az EU kapcsolatrendszerét, és ebből költségvetési kockázatok erednének.



Az EU által Magyarország ellen indított legutóbbi kötelezettségszegési eljárások a kétoldalú kapcsolatok destabilizálódásának kockázatával járnak, és ez alááshatja a magánbefektetői szektor bizalmát - vélekedik pénteki elemzésében az S&P.



A hitelminősítő közölte ugyanakkor, hogy a magyar gazdaságban az idén is erőteljes, "legalább 4 százalékos" ciklikus reálnövekedést vár. A cég szerint a magyar hazai össztermék (GDP) immár hatodik éve tartó növekedésének fő hajtóereje a reálbérek és a munkapiaci helyzet erősödéséből eredő, gyorsuló hazai kereslet.



Ehhez járul a költségvetési ösztönzés, a minimálbérek növekedése, az Európai Unió strukturális és kohéziós folyósításainak jelentős növekedése, a hazai hitelkihelyezés "régóta várt" élénkülése, és egészen mostanáig az euróövezeti kereslet erősödése.



Az S&P Global Ratings szerint ugyanakkor a magyar gazdaságban most már kezdenek megjelenni a túlfűtöttség jelei is. A munkapiaci helyzet rendkívül feszes, és csaknem az összes ágazatból munkaerőhiányról érkeznek beszámolók, ez pedig az utóbbi néhány évben gyorsuló bérnövekedést eredményezett.

A folyamatos minimálbér-emelésekkel együtt mindez az egységnyi termékértékre jutó munkaköltség gyors - számos térségbeli ország ütemét meghaladó - emelkedéséhez vezetett, bár ezt a hatást eddig enyhítette a társadalombiztosítási hozzájárulás és a társasági adó csökkentése - áll az S&P elemzésében.



A cég szerint azonban ha e folyamatokra nem lesznek határozott termelékenységjavító szakpolitikai válaszlépések, a magyar gazdaság esetleges elhúzódó túlfűtöttsége gyengítheti Magyarország külső versenyképességét és fizetésimérleg-teljesítményét.



Az S&P Global Ratings közölte: alapeseti előrejelzési forgatókönyve szerint a magyar hazai össztermék növekedése hosszabb távon a magyar gazdaság növekedési potenciáljának szintjére mérséklődik. A cég becslése szerint ez a potenciális ütem 2-2,5 százalék körül lehet.



A hitelminősítő szerint ez a várakozás tükrözi a magyar gazdaság előtt álló szerkezeti növekedési kihívásokat, köztük a rossz demográfiai helyzetet, amelyet tovább ront a nettó kivándorlás. Ez utóbbi jelenség részbeni oka a cég véleménye szerint az, hogy a magyar kormány vonakodik a migráns munkaerő befogadásától.



A cég várakozása szerint ugyanakkor tovább javul a magyar monetáris politika transzmissziós csatornájának működése, és ennek révén jelentősen csökken a kereskedelmi ingatlanszektorban a nem teljesítő követelésállomány. Ebben a helyzetben erősen valószínű a magánszektorbeli hitelkihelyezés tartós további növekedése.



A Standard & Poor's kiemeli, hogy jelentős a hatása a jegybank hitelezés-ösztönző célú programjának is.



Az idén két másik hitelminősítő programjában szerepel még a magyar államadós-besorolás egy-egy felülvizsgálata. Legközelebb - két hét múlva, augusztus 31-én - a Fitch Ratings vizsgálati naptárában szerepel a magyar államadósság-osztályzat. A Moody's Investors Service novemberben vizsgálja Magyarországot.



A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat időpontot tűzött ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, de az eddigi időpontokban egyikük sem jelentett be módosításokat. Így mindhárman továbbra is a befektetési ajánlású sáv alapszintjén, azonos "BBB mínusz/Baa3" besorolással tartják nyilván Magyarországot, a Fitch szintén pozitív, a Moody's stabil kilátás mellett.