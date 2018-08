Állítás

Óraátállítás: lezárult az uniós szavazás

Az Európai Bizottság még július elején indított nyilvános konzultációt a nyári és a téli időszámításról, és az ezekkel kapcsolatos óraátállításról. 2018.08.17 14:16 ma.hu

Az európai polgárok és az érdekelt felek online konzultáció keretében fejezhették ki a témával kapcsolatos véleményüket az interneten elérhető kérdőív kitöltésével augusztus 16-ig. A konzultáció része időszámításról szóló uniós irányelv kiértékelésének, amelyet a Bizottság nemrégiben kezdeményezett. Uniós szinten ugyanis a nyári időszámítás az 1980-as években vált gyakorlattá; alkalmazását jelenleg a 2000/84/EK irányelv szabályozza.



A konzultáció lényege, hogy a bizottság megvizsgálja a jelenlegi nyári időszámítás működését, és azt, hogy indokolt-e eltörölni az évi két óraátállítást. Azt szeretnék megtudni, hogy mit gondolnak az európai polgárok, az érdekelt szervezetek és a tagállamok az Unióban jelenleg érvényben lévő nyári időszámításról, és annak esetleges módosításáról.



A téma egyre több embert érdekel, amely abból is látszik, hogy a dw.com szerint 2 millióan töltötték ki a kérdőívet július 4. óta. Vajon végleg átállunk az egyik időszámításra?



„Nem tudom mikor, de az óraátállítást el fogják törölni Európában” – mondta a Deutsche Welle (dw) német hírportálnak Michael Theurer volt Európai Parlamenti képviselő, aki 2009 és 2017 között sokat foglalkozott a témával.

A Magyar Alvás Szövetség véleménye az Európai Parlament óraátállítással kapcsolatos felhívására:

Az óraátállításról Európai Unióban és világszerte több mint 60 országban alkalmazott, gazdasági ágazatra gyakorolt hatása ismert és meggyőző. Az emberi szervezetre gyakorolt hatását illetően azonban az egészségkutatásoknak azokkal az irányzataival ért egyet, amelyek szerint a nyári időszámítás (Daylight Saving Time) alkalmas az emberi bioritmus megzavarására. Ez szabályozza azokat biológiai funkciókat, amelyek napszakos változást mutatnak, például a vérnyomás értékek, a pulzusszám, a testhőmérséklet és a glükokortikoid hormonok szintje. A tapasztalatok szerint a biológiai óra kismértékű ingadozása is felboríthatja az alvás-ébrenlét ritmusát, és hatással van az egészségre is, mindaddig, amíg a szervezet nem alkalmazkodik a változásokhoz. Az óraátállításnak hosszú távú egészségkárosító hatása tudományosan nem bizonyított, rövidtávon azonban okozhat kellemetlenségeket.



A Magyar Alvás Szövetség az európai vélemény nyilvánítások kapcsán olyan nemzetközi és nemzeti állásfoglalások, javaslatok és intézkedések szükségességére is felhívja a figyelmet, mint a gyermekek és fiatalok kora reggeli kényszer ébresztése (bölcsődei, óvodai, iskolai korai műszakkezdés) káros hatásai, az elalvásos közlekedési balesetek megelőzése, valamint a kora délutáni pihenés (a mediterrán országokban gyakorlatnak számító szieszta) életmódra gyakorolt egészségügyi következményeinek a kérdéskörei – tájékoztatta a ma.hu-t G. Németh György, a MASZ elnöke.