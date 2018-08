Biznisz

Megnyílt az idei első karácsonyi vásár

hirdetés

Sokan jó előre gondolnak a karácsonyra és az ajándékokra, a gondosabbak egész évben lesben állnak, hogy megtalálják a fa alá kerülő legtökéletesebb ajándékot. De ez azért a nyári hőségriadó kellős közepén kevesünknek jut eszébe.



Pedig, ha minden igaz, Londonban már megnyílt 2018 első karácsonyi vására. A Selfridges már most több mint 500 terméket kínál, de szeptember elejétől tovább bővíti a kínálatot, és közel négyezerféle meglepetést kínál majd.



A hvg.hu szerint véletlenül döntött úgy a cég, hogy már augusztusban elindítja a karácsonyi akcióit, ott ez már hagyomány. Két okból is: egyrészt óriási marketingfogás, ahogy ingyen bekerülnek ezzel a hírekbe, másrészt rengeteg turista szeretne valamilyen emléket elvinni akár karácsonyra is a londoni nyaralásából.