Tech

Ismét problémák vannak a CIB Bank internetes felületein

Sajnos fennakadások lehetnek az elektronikus csatornák és ügyfélszolgálatok elérésében – erről írt Facebook-oldalán a CIB Bank. A pénzintézet szerint a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, addig is az ügyfelek türelmét kérik.



A hvg.hu szerint a probléma elég sokrétű: van akinek az applikáció nem működik, de akadt olyan ügyfél is, aki nem tudott kártyával fizetni az üzletben, vagy belépni netbank-fiókjába a weboldalon keresztül.



A napokban a CIB Bank mobilalkalmazás frissítése okozott bonyodalmat több ügyfél esetében is, szombaton azonban a bank azt közölte, hogy helyreálltak az internetes csatornák, ám a hétfői poszt alatt néhányan azt kommentelték, hogy azóta sem tudják elérni az ügyfélszolgálatot.