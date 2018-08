Mezőgazdaság

Több intézkedéssel is segíti a borászatokat az Agrárminisztérium

Több intézkedéssel is segíti a borászatokat az Agrárminisztérium - mondta Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Közölte, áttekintették a termelők adminisztratív terheit, és javaslataik alapján az Agrárminisztérium több területen is csökkentette a borászok kötelezettségeit, az új szabályok július végén léptek életbe.



Brazsil Dávid felidézte: a borpiaci év hivatalosan augusztus 1-jén kezdődik, azonban egyes területeken már másfél-két héttel korábban, július végén megkezdődött a szüret.



Hozzátette, a miniszteri rendelet alapján, függetlenül attól, hogy a szőlőt mikor szüretelték, az már az új borpiaci évhez kötődik, vagyis hiába szedték le júliusban, a jogszabály úgy tekinti, mintha augusztusban kezdték volna a szüretet.



Elmondta, ez a rendelkezés kihat a melléktermék-elszámolásra is, ugyanis a borpiaci éven belül keletkezett melléktermékkel - törköllyel és borseprővel - a borpiaci éven belül kell elszámolni, de azzal, hogy ezt augusztus 1-jétől számítják, az elszámolás vége kitolódik jövő év júliusáig.



Változás az is, hogy eddig az Európai Bizottság döntött arról, hogy a must természetes alkoholtartalmát 1,5 térfogatszázalék helyett 2 százalékkal lehessen javítani, most pedig az agrárminiszter dönt róla, két héten belül. Korábban problémát okozott, hogy hiába nyújtotta be a kérelmet Magyarország, a döntés csak november végén, december elején született meg.



Elmondta azt is, az agrárminiszter rendelete kezeli a kisüzemi bortermelő piacra történő visszatérését és saját fogyasztású borának tárolását is.