Nébih: minden próbát kiálltak a koktélparadicsomok

2018.08.02 21:30 ma.hu

A könnyed saláták egyik népszerű összetevőjét, a koktélparadicsomokat vizsgálta legújabb Szupermenta projektjében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A szakemberek 16 terméket teszteltek élelmiszerbiztonsági és növényvédelmi szempontok mentén, paradicsomonként 300 növényvédőszer-hatóanyagot is vizsgáltak. Jó hír, hogy az ellenőrzött termékek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból egyaránt megfeleltek az előírásoknak.



A hazai áruházakban végzett polcfelmérés alapján 16 koktél- és cseresznyeparadicsomot mintáztak a Szupermenta legfrissebb tesztjében a hivatal munkatársai. A mintákon a Nébih laboratóriumában növényvédőszer-maradék és mikrobiológiai vizsgálatokat is végeztek.



Elmondható, hogy a termékek nem tartalmaztak határérték feletti szermaradékot, továbbá mikrobiológiai szempontból is kifogástalannak bizonyultak. Beltartalmi értékek közül a cukor-, a szárazanyag-, a nedvesség és a savtartalmat egyaránt górcső alá vették a szakemberek, továbbá C-vitamin és likopintartalmat is mértek, jóllehet utóbbi értékekre nem vonatkoznak előírások.



A termékek összes cukortartalma 3,03-6,43 g/100g érték között változott. Legmagasabb cukortartalma a magát „cukorfalat”-ként jelző terméknek volt. A C-vitamin esetében a mért értékek 21,2-48,2 mg/100g között mozogtak.



Érdekesség, hogy a legtöbb C-vitamint a legmagasabb cukortartalmú paradicsom tartalmazta.



Természetesen a mintázott tételek nyomon követhetősége továbbra is alapfeltétel, ami ezúttal minden terméknél megfelelt az előírásoknak. A jelölésre vonatkozó jogszabályok betartása is teljesült, azaz a kötelező információk – termelő vagy forgalmazó neve és címe, termék származási országa, minőségi osztály – megtalálhatóak voltak.



Összességében elmondható, hogy a vizsgált paradicsomok jó minőségűek és biztonságos élelmiszernek tekinthetőek. Nem maradhatott el a kedveltségi teszt sem.



Laikus bírálók és szakértők pontozták a koktélparadicsomok külső megjelenését, állagát, illatát, valamint ízét. Ezek alapján a Nemeskert Kft. által forgalmazott Cherry paradicsom bizonyult a legjobbnak. Másodikként zárt a Veresi Piroska, míg a harmadik helyen a Veresi Bíborka koktélparadicsom végzett. Örömteli, hogy az első három helyezett termék mindegyike hazai származású termék.