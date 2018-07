Gazdaság

Hőség - Azonnali segítséget kérnek a német gazdák

Azonnali segítséget kérnek a német gazdák a kormánytól az aszály- és a hőségkárok enyhítésére, az egymilliárd euró (322 milliárd forint) támogatás nélkül sok gazdaság rövidesen csődbe mehet - figyelmeztetett a mezőgazdasági termelők országos szövetségének (DBV) elnöke egy hétfői nyilatkozatában.



Joachim Rukwied a Berliner Morgenpost című lapnak elmondta, hogy a rendkívüli meleg és az ország nagy részét április óta sújtó aszály miatt a gabonatermés 20 százalékkal csökkenhet az utóbbi öt év 47,9 millió tonnás átlagához képest, de a leginkább kiszáradt északi és északkeleti vidékeken a 70 százalékot is elérheti a kiesés.



Németországban a csapadékmennyiség az idén eddig minden hónapban elmaradt a sokévi átlagtól, júliusban az előzetes adatok szerint csupán a 39 százalékát tette ki, az átlaghőmérséklet pedig az 1981 és 2010 közötti időszakban mért 18 Celsius-fokkal szemben 19,3 fok volt.



A száraz és meleg idő a mezőgazdaság egy sor területén válságot okozott, a gabona mellett például a burgonyatermés is várhatóan 40 százalékkal csökken. Több német lap hétfőn erről azt írta, hogy hamarosan "rövidebb és drágább lehet a sült krumpli", és a gyorséttermi hasábburgonyából a gazdagok luxusa lehet.



Az állattenyésztést is sújtja az aszály és a hőség, a Handelsblatt című üzleti lap összeállítása szerint számos marhatelepen előrehozzák a tervezett vágásokat, mert nincs elég takarmány. Mások viszont örülnek a száraz melegnek, több gyümölcsből a termelők korai és jó szüretről számoltak be, a borászok pedig kiváló évjáratra számítanak.



A szövetségi kormány a szerdai ülésén foglalkozik az ágazat helyzetével, a károsultak rendkívüli támogatásáról azonban várhatóan csak augusztus végén, a betakarítás végeztével döntenek.



A rendkívüli időjárás más ágazatokban és az élet sok területén nehézségeket okoz. Az aszály veszélyezteti a folyami hajózást és az energiatermelést, így a Rajnán már csak félig lehet megrakni az uszályokat az alacsony vízállás miatt, több erőműben visszafogták a termelést a folyók hűtéshez használt vizének felmelegedése miatt, sok település önkormányzatának pedig több tízezer euró többletkiadást jelent a parkok öntözése. Ezt a feladatot egyes városokban már csak a tűzoltóság segítségével tudják elvégezni, Berlinben pedig tömegoszlatáshoz használt rendőrségi vízágyút is "bevetettek" locsolásra.



Az aszály és a hőség "luxusproblémákat" is okoz, a Handelsblatt összeállítása szerint a sörgyárak palackhiánnyal küszködnek a megnövekedett kereslet miatt. Egy gyártó külön kampánnyal biztatja a vásárlókat, hogy a strandolás előtt keressék fel az üvegvisszaváltót. Szlogenje szerint "Amíg ti napoztok, mi újratöltjük a palackokat".