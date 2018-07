Kultúra

Megtalálták a mozis kasszasiker receptjét

Az életrajzi filmeknél ugyan a szegénységből a gazdagságba vezető utat ábrázoló sémák végeztek az élen, ám a krimikben és thrillerekben ez a recept sokkal kevésbé sikeres. 2018.07.26 03:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megvan a mozis kasszasiker receptje: egy átfogó kutatás szerint a legtöbb bevételt az "ember a gödörben" történetek hozzák, amelyekben egy bukás és felemelkedés tanúi lehetnek a nézők, mint A keresztapában.



A The Guardian cikke szerint brit kutatók 6147 film forgatókönyvének adatait elemezték és szűrték különböző algoritmusokkal, és ennek során kiderült, hogy melyik érzelmi ív érdekli a legjobban a közönséget. Az eredmény szerint az úgynevezett "ember a gödörben" történet a legjövedelmezőbb.



A kutatást vezető Ganna Pogrebna, a Birminghami Egyetem viselkedési közgazdaságtan és adattudományi professzora szerint "amikor egy filmes produkcióról beszélünk, emberek egy kis csoportja hozza a döntéseket a nézők számára". A kutatásban viszont megpróbáltak a nézőkre hallgatni, és azt kideríteni, hogy mit is szeretnének látni - fűzte hozzá.



A kutatócsoport hat érzelmi profilba/csoportba sorolta a filmeket: a szegénységből a gazdagságba vezető utat bemutató, érzelmi emelkedést ábrázoló filmek (A remény rabjai); a fordított, gazdagságból a szegénységbe utat bejáró, érzelmi zuhanást ábrázoló filmek (Psycho); az "ember a gödörben", bukást követő felemelkedést ábrázoló filmek (A keresztapa); az Ikarusz, vagyis emelkedés-zuhanás történet (A rakparton); a Hamupipőke-történet, avagy az érzelmi emelkedést, zuhanást és emelkedést bemutató film (Babe); valamint az Ödipusz-történet zuhanás, emelkedés és zuhanás ívvel (Mindent anyámról).







Ezt követően fel tudták térképezni, hogy 21 műfajban mely csoport bizonyult a legnagyobb kasszasikernek a moziban. Az elemzés kimutatta, hogy az ember a gödörben-sztorik a maguk boldogság-szomorúság-boldogság ívével minden műfajban a legsikeresebbek. Átlagosan 40,5 millió dolláros (11 milliárd forintos) költségvetéssel készülnek és átlagosan 54,9 millió dolláros (15 milliárd forintos) bevételt termelnek.



Az életrajzi filmeknél ugyan a szegénységből a gazdagságba vezető utat ábrázoló sémák végeztek az élen, ám a krimikben és thrillerekben ez a recept sokkal kevésbé sikeres. A vígjátékok közül pedig azok a legkevésbé jövedelmezők a mozikban, amelyek a gazdagságból a szegénységbe vezető utat mutatják be és nem jutnak el a happy endig.



A kutatók szerint az ember a gödörben-sztorik nemcsak a legnépszerűbbek a közönség körében, de ráadásul ezekről beszélnek a legtöbbet.



Pogrebna arra is rámutatott, hogy a kutatás eredményei több dimenziósak. Például az elszegényedéstörténetek pénzügyileg sikeresek lehetnek, ha epikus, nagy költségvetésű produkcióban látjuk őket, mint Christopher Nolan Batman-filmjei. Az Ikarusz-filmek a kis költségvetésű produkciókban a legsikeresebbek, az Ödipusz-filmek pedig nem nagyon kapnak díjakat.



Pogrebna hangsúlyozta: a kutatás nem arra szólít fel, hogy ezentúl csak ember a gödörben-filmeket készítsenek. "Nem a filmipart próbáljuk kinyírni. Azt próbáljuk kideríteni, hogy mi a sikeres" - mondta.



