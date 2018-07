Ryanair-sztrájk

Spanyolországban napi 200 járatot érint a munkabeszüntetés

hirdetés

Spanyolországban napi 200 járatot érint a Ryanair dolgozóinak több európai országra kiterjedő, szerdán kezdődött 48 órás sztrájkja.



A La Vanguardia című napilap szerint ebben a két napban az ír légitársaság menetrendjében 1260 spanyolországi járat szerepel, amelyből 76 százalék közlekedik majd.



A munkabeszüntetés mintegy 75 ezer utast érint a spanyolországi viszonylatokon, de a légitársaság állítja: 90 százalékuk esetében vagy megoldották utazásukat más járatokkal, vagy visszatérítették a jegy árát.



Ennek ellenére például a madridi Barajas repülőtérre többen is úgy érkeztek reggel, hogy nem tudták: végül tudnak-e utazni vagy sem.



Az El País című napilapnak egy fiatalember például arról panaszkodott: hiába próbálta elérni korábban a légitársaságot, hogy tájékozódjon, nem sikerült velük kapcsolatba lépnie.



Az utasoknak a társaság a repülőtéren tájékoztatókat oszt arról, hogy milyen reklamációs lehetőségeik vannak.



Monique Duthiers, a spanyolországi munkabeszüntetést meghirdető egyik dolgozói szakszervezet, a Sitcpla elnöke, délelőtt a madridi repülőtéren arról beszélt újságíróknak, hogy akciójuk incidensek nélkül kezdődött meg és zavartalanul zajlik 13 spanyol légikikötőben.



A fővárosi repülőtéren a sztrájkolók kétnyelvű, spanyol és angol szórólapokon tájékoztatják az utasokat a munkabeszüntetés okairól.

A felsorolt 13 pontban szerepel egyebek mellett, hogy mivel írországi munkaszerződéssel rendelkeznek, nem hitelképesek Spanyolországban, nincs munkahelyi balesetbiztosításuk, és nem jár nekik betegszabadság sem.



A Ryanair több mint 1800 spanyol munkavállalóját képviselő két szakszervezet és a légitársaság képviselői a spanyol fejlesztési minisztérium közvetítésével kedd éjfélig, vagyis a sztrájk kezdetéig ültek tárgyalóasztalnál, hogy megoldást találjanak, ám kilenc órányi egyeztetés után sem sikerült megállapodniuk.



A spanyol fejlesztési minisztérium a kétnapos sztrájk idejére 35 és 59 százalék között határozta meg a kötelező minimum szolgáltatásokat a belföldi járatokon, és 59 százalékban a nemzetközi viszonylatokon. 100 százalékos teljesítést írt elő a különböző spanyol szigetek között közlekedő belföldi repülőjáratok esetében.



A tárca felhívta a Ryanair figyelmét arra, hogy amennyiben 15 nappal a járattörlés előtt nem értesítette az utasokat, 250 és 600 euró közötti kártérítést köteles fizetni számukra.



A spanyol repülésbiztonsági ügynökség (AESA) a nap folyamán több repülőtéren is ellenőrizni fogja, hogy a sztrájk során betartják-e vonatkozó jogszabályokat, és nem sérülnek-e az utasok jogai.



A Ryainair spanyol fedélzeti személyzete mellett sztrájkolnak a légitársaság dolgozói Portugáliában, Olaszországban és Belgiumban is, emiatt Európa-szerte több száz járatot törölnek a menetrendben szereplő 2400-ból.



A dolgozók mindenhol a munkakörülményekre panaszkodnak, állításuk szerint például az ivóvízért is fizetniük kell a fedélzeten. Munkakörülményeik javítására 34 pontból álló követelést fogalmaztak meg.



A Ryanair sokáig nem ismerte el a dolgozóit képviselő szakszervezeteket, majd a tavaly októberben a személyzet hiánya miatt bejelentett járattörlések óta több országban is megkezdhette tevékenyégét több pilóta- illetve légiutas-kísérő érdekképviselet. Ezzel is magyarázható, hogy a Ryanair az első nagy sztrájkot élheti meg ezen a héten.







Az diszkont légitársaság hétfőn jelentette be, hogy a június végével záródott pénzügyi első negyedévében az adózott eredménye 319 millió euró lett. Ez 20 százalékkal kisebb ugyan az egy évvel korábbinál, de felülmúlta a szakértők által várt 305 millió eurót.