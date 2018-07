Megmarad a haszon és a madár is

Idén is megeszik a hasznot a seregélyek, ha nincs megfelelő védelem

A termelők évről évre küzdenek a seregélyekkel, pedig van tartós és hatékony madárbarát megoldás az általuk okozott hatalmas kár megelőzésére. 2018.07.24 09:45

A seregélyek komoly kártételt okoznak a mezőgazdaságban. Bár rengeteg kártevőt elpusztítanak, amint érni kezd a napraforgó, a szőlő és a sok gyümölcs, a zsákmányszerzés könnyebbik módját választják, és még mielőtt szüretelnének a termelők, már learatják a termést.

Komoly károkkal kalkulálhatnak a szőlősgazdák is. „Az idei várható termésátlag hektáronként 10-13 tonna, a szőlő átvételi ára kilónként 100-130 forint körül alakul. Ez 1.000.000-1.300.000 Ft/ha árbevételt jelent, ám a seregélyek okozta kártétel helytől és a kitettségtől függően akár 20-30% is lehet, ami hektáronként elérheti akár a 200.000-300.000 forint veszteséget” – mondta Péter István, az Agrosol 2000 Kft. szakembere.



A seregély egyébként hasznos madár, nagyon sok kártékony rovart pusztít el a mezőgazdasági területeken és a kertekben. Éppen ezért gyérítése, riasztása - mivel Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajnak minősül - kizárólag a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. § (1) bekezdése szerint lehetséges. Ez azt jelenti, hogy közegészségügyi okból, továbbá a légiközlekedés biztonsága, valamint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében adhatnak a gyérítésére engedélyt abban az esetben, ha az természetvédelmi érdeket nem sért.

Viszont a legtöbb madárelhárító módszer nem, vagy csak részlegesen és időlegesen működik a seregélyek esetében. A legkisebb rést is megtalálják a szőlőhálón, a szalagoktól és a ragadozószemtől sem riadnak meg, a lövéstől vagy a hangágyútól is csak ideig-óráig rettennek el. Tartósan a fizikai tárgyak (pl. traktor), vagy az ember mozgása tartja távol őket. Mivel hatalmas csapatokban csapnak le, így akár egy délután végezhetnek a termés jelentős részével.



Az Agrosol 2000 Kft. által forgalmazott, holland fejlesztésű Agrilaser hatékony eszköznek bizonyul a seregélyek távoltartásában. Az innovatív megoldás lényege, hogy az eszköz által kibocsájtott – kb. 4 cm átmérőjű mozgó – lézerfolt a madarakban egy fizikai tárgy közeledtének érzetét kelti, amitől megriadnak és elhagyják a területet. Az Agrilaser hatótávolsága – a fényviszonyoktól, illetve az állomány fölötti magasságtól függően – akár 500-800 méter is lehet.



„Környezeti hatása alacsony, sem zajjal, sem zavaró látvánnyal nem jár, valamint nem jelent veszélyt a madarak testi épségére sem” – tette hozzá a szakember.