Ingatlan

Ez az ország legkisebb lakása, találja ki, mennyibe kerül

A lakás akkora, mint egy franciaágy, de elfér benne egy konyha, egy nappali, egy fürdőszoba, egy WC és egy hálószoba. Mindezt egy 1,6x2 méteres felületen kell elhelyezni - írja a Blikk.



A minigarzont Kathy Attila ingatlanpiaci vállalkozó találta ki és valósította meg saját kezűleg.



"Megvásároltam egy 32 négyzetméteres lakást a magasföldszinten, és tartozott hozzá ez a kis helyiség. Eredetileg fürdőszoba és vécé volt, de 6 méterrel távolabb, a folyosó végén. Mivel a belvárosban nagyon értékesek az ingatlanok, drágállottam volna egy másfél milliós biciklitárolót. Viszont 25 éve ezzel foglalkozom, rögtön láttam, mit lehet kihozni belőle” – magyarázta a lapnak a vállalkozó.



A 3,2 méteres belmagasság miatt elfér egy galéria. konyhapult egyben az íróasztal, a konyha pedig a nappali is, ahol nemcsak mosogató és indukciós lap, hűtőgép, de lapostévé is helyet kapott. A zuhanyozó kényszerűen egybe került a vécével. A hálóba létra visz fel, és ott is van egy lapostévé, illetve ott található ablak is. Méretei ellenére 18 konnektort kellett beépíteni a lakásba, és a teljes felújítás, berendezés költsége közelítette az egymillió forintot.



Még kész sem volt, mikor már két jelentkező is volt a lakásra. Most 70 ezer forintot fizetnek az albérletért, a közös költség pedig alig több 2 ezer forintnál.



Ha szeretne a lakásról képeket nézegetni, itt megteheti.