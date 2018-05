Autóipar

Másfélszeresére nőtt az elektromos autók száma tavaly a világon

Tavaly rekordszámú, több mint egymillió elektromos autót értékesítettek a világon és ennek is több mint felét Kínában. 2018.05.30 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Világszerte már több mint hárommillió elektromos autó rótta az utakat 2017-ben, ami ötven százalékos növekedés az előző évihez képest - derül ki a nemzetközi energiaügynökség, az IEA szerdán közzétett jelentéséből.



Az IEA (International Energy Agency) statisztikái szerint forgalomban lévő hárommillió elektromos autóból 1,23 millió Kínában állt szolgálatba, 760 ezer az Egyesült Államokban és 820 ezer Európában van forgalomban, míg a világ fennmaradó részén 300 ezer.



Az elektromos autók forgalomba helyezésében Norvégia érte el a legmagasabb arányt 2017-ben, 39,2 százalékosat. A második legnagyobb arány Izlandon volt, 11,7 százalékos, a rangsorban harmadik Svédországban pedig 6,3 százalékos.



A szám szerint legnagyobb piacon, Kínában 2,2 százalék volt tavaly az elektromos autók részesedése a forgalomba helyezésekben. Németország 1,6 százalék, az Egyesült Államok 1,2 százalék, Japán pedig 1,0 százalék forgalomba helyezési arányt ért el.



A villanykutak száma mintegy harmadával nőtt tavaly. A magán és vállalati használatú elektromos autó töltőállomások száma már megközelítette a hárommilliót, a nyilvános villanykutaké pedig 430 ezerre rúgott. Az utóbbiak mintegy negyede, 112 ezer volt a sűrűn lakott területek kellő mértékű ellátásához és az elektromos autók hosszú távú használatához elengedhetetlenül fontos gyorstöltő állomás, úgynevezett villámkút.



Az IEA becslése szerint a világszerte már érvényben lévő és még várhatóan érvénybe lépő ösztönzők és támogatások hatását figyelembe véve 2030-ig 125 millióra nőhet a forgalomban lévő elektromos autók száma. Amennyiben azonban sikerül megvalósítani az EVI elektromos jármű kezdeményezés EV30@30 programját, ami 30 százalékos forgalomba helyezési arányt tűzött ki célul 2030-ra, a forgalomban lévő elektromos autók száma elérheti a 220 milliót is.



Az EVI tagjai Kanada, Kína, Finnország, Franciaország, Németország, India, Japán, Mexikó, Hollandia, Norvégia, Svédország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. A program végrehajtását az IEA koordinálja.



A villanykutak száma 2030-ra az IEA becslése szerint tíz százalékkal haladja majd meg a forgalomban lévő elektromos autók számát. A magánhasználatú töltőállomások aránya csökken majd, mivel egyre többen vásárolnak majd elektromos autót azok közül is, akiknek nincs sem saját garázsuk, sem saját parkolóhelyük. Ezzel szemben viszont a munkahelyeken egyre több töltőállomás válik majd elérhetővé az alkalmazottak számára.



Az elektromos autók elterjedésének a kilátásai nagyban függenek néhány kulcsfontosságú nyersanyag, így a kobalt és a lítium elérhetőségétől, valamint az akkumulátor technológia fejlődésétől - jelzi az IEA tanulmánya. Az EV30@30 program megvalósításához még a technológiai fejlődést figyelembe véve is huszonötször annyi kobaltra lesz szükség mint manapság.