800 forint is lehet a lángos - videó

A pünkösdi hosszúhétvégével indul a szezon a Balatonon. Ugyan most még csak néhány kacsa és munkás volt a balatonfüredi strandon, a büfések a hétvégén sok kirándulóra számítanak. Készülnek a szokásos balatoni ételekkel, ezek ára azonban idén magasabb lesz, a sajtos-tejfölös lángosért akár 800 Ft-ot is elkérhetnek. Emellett nagy a munkaerőhiány is.