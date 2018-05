Paksi bővítés

Süli János: határidőre elkészülnek Paks II. blokkjai

Minden reális esély megvan arra, hogy 2026-ban, illetve 2027-ben az új termelő egységek belépjenek a rendszerbe és részt vegyenek a magyar energiatermelésben. 2018.05.14 15:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Paks II. beruházás ütemterv szerint halad, az új blokkok határidőre elkészülnek, minden reális esély megvan arra, hogy 2026-ban, illetve 2027-ben az új termelő egységek belépjenek a rendszerbe és részt vegyenek a magyar energiatermelésben - jelentette ki Süli János ügyvezető tárca nélküli miniszter magyar újságíróknak hétfőn Szocsiban, miután tárgyalt a Roszatom vezetőivel.



A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős ügyvezető miniszter elmondta, a tárgyaláson áttekintették a Paks II. beruházás elmúlt időszakban végzett munkáit, és az idei év súlyponti feladatait.



Az idei év kiemelt feladatai között említette a miniszter a Paks II. létesíti engedélykérelem beadását. A munka nagyságrendjének érzékeltetésére elmondta, a szükséges dokumentáció, a csatolt mellékletekkel együtt eléri a háromszázezer oldalt.



Az új blokkok engedélyezésen túl jelentős feladat még a felvonulási létesítmények építésének megkezdése, mintegy nyolcvan létesítményt építenek. Az objektumok tervezése, engedélyezése, a kivitelezői szerződések megkötése zajlik - tette hozzá.



Süli János kiemelte, a magyar-orosz megállapodás alapján az építők részére szállást, iskolát, óvodát kell építeni, egészségügyi ellátását kell biztosítani. Kifejtette, itt is a tervezés és előkészítés folyik, szeretnék elérni, hogy az atomerőmű építéséhez jövőre érkező dolgozók megfelelő elhelyezést és ellátását kapjanak.



A miniszter elmondta azt is, hogy a GE Hungary Kft.-vel a turbina szállításra kötött szerződés megvalósítása szigorú ütemterv szerint halad, a turbinatender nyertese arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb magyar hányad jelenjen majd meg a beszállításban.



Süli János fontosnak mondta az atomenergia, a paksi bővítés társadalmi elfogadtatását. Magyarországon átlagosan 30 százalék az import aránya az áramfelhasználásban, de az idén március 2-án a behozatal 48 százalékot tett ki, miközben az energiaigény folyamatosan növekszik az országban, tavaly, például, 2,3 százalékkal nőtt az előző évhez képest.



A Pakson épülő 20,6 megawattos új naperőmű is mutatja, hogy az atomenergia és a megújuló energia egymást szervesen ki tudja egészíteni - mondta.



A Roszatom orosz állami konszern évente megszervezi a nukleáris ipar szereplőinek az Atomexpo nemzetközi konferenciát és kiállítást.



Atomexpo 2018 nemzetközi atomenergetikai konferencián és kiállításon hétfőtől szerdáig 68 ország mintegy 3000 képviselője van jelen Szocsiban.



Az idei konferencia kerekasztal-beszélgetésein felszólal Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős államtitkár, Lenkei István a Paks II. Zrt. vezérigazgatója, Elter József, az MVM Paksi Atomerőmű műszaki igazgatója.



A rendezvény alkalmával hétfő este adják át az Atomexpo Díjakat. A legjobbak közé került az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (Paks I.) és a Paks II. Atomerőmű Zrt. pályázata is.

A Roszatom mostani rendezvénye tízedik a sorban, 2009 és 2017 között 83 ország mintegy 38 ezer résztvevője volt jelen az Atomexpókon.