Autósoknak

Közel félmillió autót hív vissza a Volkswagen

Ebbe a körbe tartozik 220 ezer új Polo, valamint 191 ezer darab spanyol Seat autó: 2017-es és 2018-as Ibizák és 2018-as Aronák.



A cégcsoport ezt pénteken jelentette be. A probléma a bal hátsó biztonsági övvel van, mert a zárja kioldódhat bizonyos körülmények között, nevezetesen ha a bal hátsó és a hátsó középső ülésen is ül utas, és a jármű gyorsan vált sávot."



A Volkswagen számára továbbra is a biztonság az egyik legfontosabb, ezért a cég áttervezte a biztonsági öv zárját, és ezt beszerelve már nem fordulhat elő ez a probléma" - írta a cégcsoport közleményében. Hozzátették, hogy a visszahívás teljesen ingyenes lesz minden tulajdonosnak.



Egy másik közleményben a VW arra kérte a visszahívandó típusok tulajdonosait, hogy amíg a javítást el nem végzik a szervizek, ne használják a hátsó középső ülést. Az ügyfelek a visszahívásról levelet kapnak.