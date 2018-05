Jótékonyság

Élelmiszerlavina program - 34 pályázó kapott vetőmagokat

Harmincnégy önkormányzat, oktatási intézmény és civil szervezet kapott vetőmagokat a Civil Iránytű Alapítvány és a Syngenta Élelmiszerlavina programjában. 2018.05.10 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A burgonyát és a különféle zöldségféléket ezekben a napokban vetették el mintegy 40 hektárnyi földterületen, a terményeket nehéz sorsú embereknek adják majd - közölték a program szervezői az MTI-vel szerdán.



A nyertes pályázók elvetik a vetőmagokat, majd a betakarításig gazdálkodnak földterületükön, végül a terményeket odaadják a környéken élő nehéz sorsú családoknak, időseknek, fogyatékkal élőknek, szociális intézményeknek.



A közlemény idézi Vajda Beátát, a Syngenta marketingvezetőjét, aki hangsúlyozza: "az Élelmiszerlavina programmal a kézzelfogható segítségen túl az a célunk, hogy a benne résztvevők tapasztalatokat szerezzenek a mezőgazdasági munkáról, ezáltal otthonuk földterületeit is újra hasznosítani tudják, illetve a helyi vállalkozásokban munkát vállalhassanak".



A felajánlott burgonya, zöldborsó, hagyma, paprika, cukkini, saláta, valamint paradicsom vetőmagok kiosztásánál figyelembe vették a termőföld adottságait is. A munka összesen 40 hektárnyi területen kezdődött el.



A közlemény szerint az idén 10 éves Élelmiszerlavina program indulása óta már több mint ezer tonna friss zöldség került hátrányos helyzetű emberekhez.



A közlemény idézi a Pest megyei település Zsámbok polgármesterének, Holló Ilonának a szavait is, aki beszámol arról, hogy idén egy hektáron gazdálkodhatnak 15-20 ember bevonásával a településen. A program révén termelt uborkát, burgonyát, cukkinit, paprikát, sárgarépát és fejeskáposztát mintegy 60 családhoz juttatják majd el.



Kercseligeten pedig az önkormányzat épülete mögötti mintegy félhektáros földterületet hasznosították, ahol káposztát, cukorborsót, uborkát, paprikát vetettek és a burgonya is a föld alá került. A terményekből a rászoruló családok mellett a szomszédos település iskolájának is jut majd, ahová a helybeli gyerekek járnak.