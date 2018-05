Üzlet

A Vodafone-hoz kerül a magyar UPC is

Eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységeit a Vodafone-nak.

Eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységeit a Vodafone-nak - jelentette be a társaság. A tranzakció értéke eléri a 18,4 milliárd eurót - írta a Portfolio.hu. A felvásárlás még az Európai Bizottság jóváhagyására vár, ami a cég várakozásai szerint 2019 közepén zárulhat le.



A Vodafone hangsúlyozta, hogy mobiltelefonos szolgáltatása a Liberty által nyújtott kábeltelevíziós és szélessávú internet szolgáltatással kiegészülve azt eredményezi, hogy létrejön az első igazi páneurópai társaság, amely képes lesz versenyre kelni olyan nagy, vezetékes üzletággal bíró riválisokkal, mint a Deutsche Telekom.



A brit mobilcég és az amerikai kábelszolgáltató már évek óta tárgyal egymással, és két és fél év után az idei év elején, februárban kezdődtek el újra az akvizíciós tárgyalások.



Magyarországon a Liberty Global a UPC Magyarország tulajdonosaként van jelen 1989 óta.



Tavaly a UPC Magyarország 9,7 százalékos árbevétel-növekedést ért el, az előfizetések száma 7,3 százalékkal nőtt, meghaladta a 2 millió 64 ezret. Az árbevétel tavalyi összegét a cég nem közölte, a nyilvános adatok szerint 2016-ban a társaság árbevétele 66,57 milliárd forintot tett ki.



A UPC tavaly 17,6 milliárd forintot költött beruházásokra, 40 településen valósult meg hálózatépítés és fejlesztés. Így 2017 végén már az ország 347 településén, közel 1,8 millió háztartásban volt elérhető a szélessávú hálózata.



A lakossági és üzleti ügyfelek száma 2017 végén már 850 ezer felett járt, ami több mint 27 ezres növekedés a 2016-os záróadathoz képest. A nagysebességű internet előfizetések száma közel 40 ezerrel nőtt, és meghaladta a 664 ezret tavaly. A digitális és analóg televízió előfizetések száma is 683 ezerre bővült, ami közel 20 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A mobil előfizetések száma december végén meghaladta a 88 ezret, 25 900 új előfizetést kötöttek tavaly.