Afrikai sertéspestis - Ágazati összefogást szorgalmaz az agrárkamara

A legfontosabb feladat az, hogy Magyarországon az ASP ne terjedjen át a házi sertésekre, hiszen a betegség eddig csak a vaddisznó állományt érintette. 2018.05.08 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ágazati összefogást szorgalmaz annak érdekében, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) ne jelenjen meg a házi sertés állományokban, illetve minél kisebb kár érje az ágazatot a vírus esetleges terjedése esetén - közölte a NAK kedden az MTI-vel.



Az agrárkamara kiemelte: a legfontosabb feladat az, hogy Magyarországon az ASP ne terjedjen át a házi sertésekre, hiszen a betegség eddig csak a vaddisznó állományt érintette. Ennek érdekében a sertéstartóknak maradéktalanul be kell tartaniuk az állategészségügyi és járványvédelmi előírásokat.



A NAK kitért arra is, hogy tájékoztatta a kiskereskedelmi láncokat az ASP megjelenése miatt kialakult helyzetről.



A közleményben emlékeztetnek, hogy az ASP magyarországi megjelenése óta az országgal szemben több mint tíz állam vezetett be sertéshúsimport-tilalmat. Az érintett országokba az elmúlt években megközelítőleg 40 ezer tonna, jellemzően magasabb árfekvésű terméket szállítottak, ez a teljes magyar sertéshúskivitel 30 százalékát tette ki.



A szakemberek szerint a jelenleginél jóval súlyosabb piaci zavart okozna a kórokozó megjelenése valamely jelentős, sertéshúst termelő és exportáló európai országban. A bevezetendő importkorlátozások következtében vélhetően beszakadnának az európai felvásárlási árak, és olcsó sertéshús árasztaná el a közép-kelet-európai piacokat - olvasható a NAK közleményében.



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) korábban közölte, hogy április 21-én ASP betegséget igazolt a Heves megyei Gyöngyös-Gyöngyöshalász Földtulajdonosi Vadásztársaság területén talált vaddisznótetemben.



A hatóság az ASP megállapítása után kijelölte a fertőzött területet, valamint azon belül a betegség szempontjából különösen ellenőrzött területet. Megtiltotta továbbá a társas vadászatot, és az egyéni vadászatokat is feltételhez kötötte, így fertőzött területről élő vaddisznó, vaddisznó test vagy azok húsa nem szállítható ki.



A Nébih honlapján szerepel, hogy a vírus miatt Oroszország, Ukrajna, Szerbia, Japán, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Ausztrália, Fehéroroszország és Dél-Afrika Magyarország egész területéről, Macedónia pedig Heves megyéből tiltotta meg a magyar sertéshús bevitelét.



Az afrikai sertéspestis - ami nem azonos a klasszikus sertéspestissel - az emberre nem veszélyes.



A betegségről, az elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes információk találhatók a Nébih honlapján.