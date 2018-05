Élelmiszerbiztonság

Figyelem: rákkeltő hatású terméket hívott vissza a Metro

Forrás: Nébih

Magas kadmium tartalom miatt vonta ki Chef Parajlevél termékét a METRO. A Nébih, a bolgár hatóság bejelentése alapján, a RASFF-on keresztül is értesült az esetről.



A bolgár hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékből az EU több tagállamába, így Magyarországra is szállítottak. Az üzletlánc felelős élelmiszervállalkozóként az érintett tételt azonnal kivonta a forgalomból, üzleteiben kifüggesztett plakátokon tájékoztatta vásárlóit az intézkedésről és értesítette a hatóságot. A termékvisszahívás folyamatát a Nébih ellenőrzi.



A termék azonosító adatai:

A termék neve: METRO Chef Parajlevél

Kiszerelés: 2,5 kg

A termék tételszáma: L17349-LN04

Gyártási ideje: 15.12.2017

Minőség-megőrzési idő:15.12.2019

Vonalkód:4337182017653

Gyártó neve: Pasfrost (Belgium)

RASFF referenciaszám: 2018.1217



A vállalkozás közleménye szerint a termék visszavihető a vásárlás helyére, ahol a vételárát visszatérítik. A visszahívásban más márkajelzésű, az áruházláncban forgalomba hozott fagyasztott spenót nem érintett.



Amit a kadmiumról tudni kell:

A kadmium a természetben csaknem mindenütt előforduló környezeti szennyező anyag. Vegyületei erősen mérgezőek. A szervezetben elsősorban a májban és a vesében felhalmozódásra képes, bizonyítottan rákkeltő hatású. Élelmiszerekkel érintkező, nem megfelelően készített anyagokból, edényekből, eszközökből is kioldódhat, jelenléte a legkisebb mértékben sem kívánatos.