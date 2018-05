Fogyasztóvédelem

Fontos tudni: az áramszámlának érthetőnek kell lennie

Az áramszolgáltatók számláinak a fogyasztók számára követhetőnek, egyszersmind érhetőnek is kell lennie, ha pedig a szolgáltató megsérti ezt, úgy a fogyasztónak kötbér is járhat. 2018.05.02 15:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az áramszámlának, a fizetési emlékeztetőnek, felszólításnak a fogyasztó számára érthetőnek, követhetőnek kell lennie, ellenkező esetben akár kötbér is járhat az ügyfélnek - hívta fel a figyelmet a Budapesti Békéltető Testület (BBT) szerdán az MTI-ben eljuttatott közleményében a Kúria döntése alapján.



A Budapesti Békéltető Testület közleményében hivatkozik egy hozzá érkezett fogyasztói panaszra, amely szerint az áramszolgáltató tévedésből 44 036 forintot utalt át neki túlfizetés címén, majd a téves kifizetést jogosan kérte ugyan vissza, ám az eredeti összegnél többet követelt a részletfizetések során.



A fogyasztó hiába rendezte a részletfizetéseket, arról tájékoztatták, hogy további hátraléka van, és kilátásba helyezték a szolgáltatás kikapcsolását.



A fogyasztó a Budapesti Békéltető Testülethez fordult, amely nem megfelelő számlázás miatt a szolgáltatatóra 5000 forint kötbért szabott ki, és kötelezte a tényleges fogyasztásról szóló elszámoló számla készítésére.



Az ügyben a Kúria megerősítette, az áramszolgáltatók számláinak a fogyasztók számára követhetőnek, egyszersmind érhetőnek is kell lennie, ha pedig a szolgáltató megsérti ezt, úgy a fogyasztónak kötbér is járhat - írja közleményében a Budapesti Békéltető Testület.