Élelmiszerbiztonság

Több tonna jelöletlen állati mellékterméket vont ki a forgalomból a Nébih

Az ellenőrök a két helyszínen összesen 89 háziállat forgalmi korlátozását, 530 kg élelmiszer és több mint 2000 kg élelmiszer-hulladék forgalomból való kivonását rendelték el azonnali hatállyal. 2018.05.02 10:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy főváros közeli kistermelő állattartó telepein és gazdaságában tartottak ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Az ellenőrök a két helyszínen összesen 89 háziállat forgalmi korlátozását, 530 kg élelmiszer és több mint 2000 kg élelmiszer-hulladék forgalomból való kivonását rendelték el azonnali hatállyal. A hatósági eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.



Az internetes élelmiszer-hulladék kereskedelmének hatósági vizsgálata nyomán tartottak helyszíni ellenőrzést a Nébih szakemberei a közelmúltban egy állattartással és húskészítmények gyártásával foglalkozó kistermelőnél. A Budapest közelében található két telephely egyikén több állatfajt is bejelentés nélkül tartottak: a dokumentumok szerint csak juhokkal foglalkozó telepen 56 sertést, 5 szarvasmarhát és 3 kecskét is találtak az ellenőrök.



A két helyszínen 9 jelöletlen állat is akadt, ezenkívül az állatok állategészségügyi státuszát igazoló diagnosztikai dokumentumokat sem tudta bemutatni a kistermelő. Tekintettel arra, hogy az állatok egészségügyi állapota ismeretlen, a hatóság a sertések, szarvasmarhák, juhok és kecskék összes egyedére azonnali hatállyal elrendelte a forgalmi korlátozást. A korlátozás értelmében az állattartó telepekről állatokat, illetve azokból előállított termékeket kivinni vagy oda bevinni tilos!



Tovább bővítette a szabálysértések körét, hogy a kistermelő által előállított élelmiszerek jogszabályban előírt nyomon követése és eredetének igazolása nem volt biztosítva. A Nébih ezen okból kifolyólag 22 tételt, azaz összesen 530 kg élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból.



A kistermelő az élelmiszer-hulladék gyűjtésére, tárolására engedéllyel nem rendelkezett, a tárolt nagy mennyiségű élelmiszer-hulladék nyomon követését nem biztosította és a hulladék kezelésére vonatkozó kötelező nyilvántartást sem vezette. A telep tulajdonosa a helyszínen fellelt, több mint 2000 kg ismeretlen eredetű élelmiszer-hulladékot – a jogszabályi tiltás ellenére – a sertések etetésére használta fel, ezért az ellenőrök azonnali hatállyal elrendelték annak forgalomból való kivonását.

A többszörös szabálysértési ügyben a hatósági eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.



Az érintett vállalkozás adatai elérhetőek a jogsértés listán.