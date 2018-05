Üzletfejlesztés

Pénzügyi alapok egy egyéni vállalkozás elindításához

Kezdő egyéni vállalkozóként – legyen a KATA adózási forma bármilyen vonzó is anyagilag – belefuthatunk finanszírozási problémákba. Biztosan fizető ügyfélkörre kezdetben nehezen számíthatunk, de már alkalmazottak sem vagyunk, így rendszeres bevétellel sem kalkulálhatunk, amiből egyrészt fenntartjuk a céget, másrészt pedig megélhetést biztosítunk magunknak. Ha nem tartalékoltunk előre, könnyen felkophat az állunk az első néhány hónapban. Ráadásul az is előfordulhat, hogy új eszközöket kell beszereznünk a munkához, legyen szó akár egy speciális gépről több millió forintért vagy egy-egy szoftverről néhány százezerért.



Megvizsgáltuk a Bank360 pénzügyi szakértőivel, hogy milyen lehetőségek vannak a kezdeti vagy átmeneti időszak finanszírozására.

Honnan szerezhetünk kezdő egyéni vállalkozóként pénzt?

A kicsit sem könnyű helyzetben több lehetőség is van, hogy pénzhez jussunk:

● Kisegít a család és a barátok

● Pályázunk különböző támogatásokra

● Hitelt veszünk fel



Az első megoldás nem szorul bővebb kifejtésre. Vagy sikerül meggyőzni az ismeretségi körünket, hogy az évszázad üzletét csináljuk, vagy nem.



Jelentős segítséget jelentenek a különböző uniós forrásokból nyerhető összegek. 2-3 millió forint vissza nem térítendő támogatást szerezhetünk fiatal vagy kezdő vállalkozóként, ami már elég ahhoz, hogy piacra jussunk például valamilyen online szolgáltatással. Egy komoly hátulütője a dolognak, hogy a támogatást jellemzően utólag kaphatjuk meg, miután számlákkal támasztottuk alá a felhasználást. (Igaz, lehetséges egyes pályázatoknál előleget kérni). Figyelembe kell venni azt is, hogy a sikeres pályázati folyamat több hónapot is igénybe vehet, ráadásul komoly követelményeknek is meg kell felelnie a vállalkozásnak: jellemzően üzleti tervet, cash-flowt és eredménykimutatást kell készítenünk 1-3 évre előre, illetve vállalásokat is kell tennünk, például kötelező foglalkoztatásra vagy bizonyos mértékű árbevétel elérésére. Nem egyszerű és nem is két hetes feladat - a vissza nem térítendő támogatásért komolyan meg kell dolgozni.

Nem jár azonnal a bizalom - a hitelfelvétel lehetőségei

Nézzük a harmadik lehetőséget, hiszen talán a vállalati hitelekről és a támogatott kölcsönökről hallhattunk eddig a legkevesebbet. Akár a nulláról induló vállalkozások is igényelhetik az EU-s ingyenhitelt. Ez a konstrukció is utófinanszírozással működik, ráadásul az adminisztrációs terhek hasonlóan nagyok, mint a vissza nem térítendő támogatással járó pályázatoknál, azaz szintén hosszadalmas folyamatnak nézhetünk elébe.



Elérhetők banki vállalkozói hitelek is, viszont a pénzintézetek nem finanszíroznak induló vállalkozásokat. A kritériumok között szinte mindig ott van, hogy legalább egy, de legtöbbször minimum két, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie egy vállalkozásnak, hogy hitelt kapjon a banktól.



A kis igényű egyéni vállalkozók számára megoldás lehet a magánszemélyként felvett személyi hitel. Egy ilyen kölcsönnel akár 10 millió forinthoz is hozzájuthatunk, ráadásul sem önerőre, sem fedezetre nincs szükség, azaz megmarad a lakás is, ha bedőlnénk a visszafizetéssel. Előnye, hogy nem kell beszámolnunk a banknak arról, hogy mire költöttük az összeget, tehát bármire felhasználható a pénz, így a szükséges eszközök beszerzésére is. A hitelbírálat és folyósítás sokkal gyorsabban megtörténik, mint a fentebb ismertetett lehetőségek esetén, akár már 40 perc alatt a folyószámlán lehet a pénz attól függően, hogy melyik banknál igényeltük.



Amivel viszont mindenképpen tervezni kell, ha a személyi kölcsönnel rúgnánk be a vállalkozás motorját. Az igénylés ugyan egyszerű, ám alapfeltétele egy jövedelemigazolás, azaz rendelkeznünk kell munkahellyel, ahonnan rendszeres fizetést kapunk. A legjobb pénzügyi tanács tehát, ha megtartjuk az állásunkat és az első ügyfelekig szabadidőből áldozunk a vállalkozásra.

Hogyan érdemes felhasználni a kezdőtőkét?

Ha okosan használjuk fel a forrásainkat az induló vállalkozáshoz, akkor busásan meg is térülhet az összeg, új ügyfelekhez vezethet és ezáltal nagyobb jövedelemhez. Nézzünk néhány példát, mibe érdemes befektetni a megszerzett tőkét, hogy jobban menjen a vállalkozás:



1. Javítsuk fel az eszközparkot: vegyünk egy erősebb laptopot, jobb kamerát vagy mobiltelefont, esetleg könnyítsük meg a dolgunk egy autóval. Fordítsuk a pénzt olyan eszközökre, amelyek segítenek abban, hogy hatékonyabban, gyorsabban és pontosabban dolgozzunk, jobb minőségű munkát végezve. Így a korábbiakhoz képest akár több ügyfélnek is dolgozhatunk, vagy magasabb díjat kérhetünk el a szolgáltatásokért. Így vagy úgy, de több pénzt keresünk majd.



2. Fektessünk magunkba: a tanulás mindig jó ötlet, hiszen új szolgáltatásokkal bővíthetjük a vállalkozás palettáját, ha elsajátítunk valami újat. Online kurzusokat vásárolhatunk, vagy beiratkozhatunk hagyományos oktatásokra is, de akár egyetemi képzésre is fordíthatjuk a pénzt.



3. Tanuljunk nyelveket, legyen a cég nemzetközi: óriási növekedést érhetünk el nagyon gyorsan, ha a magyar piac helyett a nemzetközi porondra célzunk. Szerezzük meg a szakmai tudás mellé a stabil, tárgyalóképes nyelvtudást és többszörözzük meg a potenciális ügyfelek számát! Mérjük fel előre, hogy melyik piacon dolgozhatunk magasabb áron, mint itthon, így anyagilag biztos jól járunk a döntéssel.



4. Építsünk új kapcsolatokat, szerezzünk új ügyfeleket: rengeteg szakemberrel és leendő ügyféllel találkozhatunk különböző rendezvényeken. Nem a semmiért épült egy egész iparág a hatékony networkingre, azaz a kapcsolatépítésre. A különböző meetupok, konferenciák és találkozók belépőit azonban – pont a bennük rejlő lehetőségek miatt – igen borsos áron vehetjük meg, viszont az itt összeszedett kapcsolatok később a többszörösét hozhatják vissza a kiadásoknak.



5. Használjuk ki a marketing lehetőségeit: ezt a pénzt arra is használhatjuk, hogy megismerjenek minket. Készítsünk egy jó weboldalt, csináljunk egy termékportfóliót, mutassuk be, hogy miben tudunk másoknak segíteni. Ne lőjünk ágyúval verébre, hanem fordítsunk energiát arra, hogy célzottan, a megfelelő emberekhez jusson el a hírünk.

Átgondolt pénzügyi terv: az első lépés a siker felé

Ahogy azt bizonyára tapasztalni fogjuk, nem egyszerű kezdőtőkét szerezni az egyéni vállalkozáshoz. A családi támogatásnak, a pályázati pénznek és a hitelfelvételnek is megvan a maga előnye és hátránya is. Elengedhetetlen, hogy jól mérjük fel és tervezzük meg a leendő kiadásokat, a befektetett összeg megtérülését, így megalapozva a vállalkozás sikerét. És persze, ez csak az első lépés, a saját üzlet vezetése mindig is kihívások elé fog állítani minket. Ha mi olyan típusú emberek vagyunk, akik ezeket jól kezelik, akkor a munka szabadsága és a pénzügyi önállóság bőségesen kárpótolni fog a kitartásért és a befektetett energiáért.