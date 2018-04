Melléütés

Ezt nagyon benézte: az összeg helyére véletlenül a PIN-kódját ütötte be - milliókat fizetett egy kávéért

Kétszer ütötte be a PIN-kódját, de nem jött rá, hogy miért, csak a havi értesítőből, hogy potom 2 millióért kávézott Svájcban. 2018.04.30 15:53 ma.hu

Tény, hogy Svájc drága, de még Zürichben is sok egy kávéért és egy sütiért 7.686 frank. Márpedig Olesya Shemyakova ennyit fizetett, mikor a svájci kanton Dietikon városában egy kebabüzletbe betért.



A hiba akkor történt, mikor be kellett volna írni az összeget, 23,7 frankot, ám egyből a PIN-kódját adta meg, ami 7686 - azaz közel 2 millió forintot. Ezért a pénzért egy Vespa GTS 300-as mopedet lehet kapni, vagy kettő extravagáns bőrgarnitúrát a legjobb manufaktúrából.



A munkanélküli nő, aki Franciaországban él, felhívta a rendőrséget és a bankját is, de nem tudtak neki segíteni, mert nem történt bűncselekmény. Hiába írták meg az újságok, az üzlet sem reagált az esetre. Végül az alapító testvére azt nyilatkozva, hogy visszaadják a pénzt.



Remélem, ez nem csak egy üres ígéret - mondta a nő.



Mint ismeretes, Svájcban nem kötelező borravalót adni, de az emberek rendszeresen kerekítik az összegeket.