Turizmus

Országszerte megteltek a szállodák

Országszerte megteltek a szállodák a négynapos hosszú hétvégén - számolt be az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti híradójában.



A szállás.hu adatai szerint a hosszú hétvége több mint négyszeres forgalmat hoz a magyarországi szálláshelyeknek. Sok hotel, panzió és vendégház teljesen megtelt - tették hozzá.



A riport szerint a legnépszerűbb belföldi úti cél Eger és Gyula, de Siófok, Pécs, Hajdúszoboszló is kedvelt.



Elekes Tamás, a Hotel Eger & Park recepcióvezetője az M1-nek elmondta: sok program van a városban és a szállodában is: vannak vizes rendezvények, szervezett városnézés, de boros és gyermekprogramokkal is készültek vendégeiknek.