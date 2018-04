Mezőgazdaság

Több mint 2000 hektár vetés pusztult ki Tolnában

Több mint kétezer hektáron pusztultak ki Tolna megyében őszi vetésű növények, a vetésterület túlnyomó részén ugyanakkor jó vagy közepes minőségű a búza, repce, árpa.



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint Tolnában a 43 723 hektáron vetett őszi búza 1356 hektáron pusztult ki, a 13 064 hektáros őszi káposztarepce-ültetvényből 480, a 9699 hektárnyi őszi árpából 265 hektáron károsodott a vetés a téli hónapokban.



Az őszi búza minősége a terület 60 százalékán jó, 27 százalékán közepes, a repce és az árpa esetében területük háromnegyedén mondható jónak a növény minősége.



A NAK adataiból kiderül: az összesen 51 084 hektáron termő őszi kalászosok gyomirtása és fejtrágyázása már befejeződött, és a 132 ezer hektáron tervezett tavaszi vetésű növények magágy-előkészítése is a végéhez közeledik.



A falugazdászok jelentése szerint Bonyhád és Paks körzetében a tavaszi munkák fennakadás nélkül folynak. A dombóvári körzetben több helyről jelezték, hogy az átnedvesedett területeken a kukorica vetéséhez várni kell a föld száradására, de a vetések folyamatosan, jó ütemben zajlanak.



Szekszárd környékén a napraforgó 75, a kukorica 65 százalékát már elvetették. A belvizes területek aránya - jellemzően a Sárközben - gyorsan csökken. A falugazdászok arról is beszámoltak, hogy Tamási körzetében a gabonák a meleg miatt hirtelen megnőttek, és ott, ahol nem kaptak szárerősítő kezelést, egy vihar hatására megdőlhetnek.



Tolna megyében idén a tavalyinál mintegy kétezer hektárral nagyobb területen, 42 371 hektáron terem őszi búza, valamelyest nőtt a most 12 587 hektárnyi repce, ugyanakkor 11 215-ről 9434 hektárra csökkent az őszi árpa vetésterülete.



Napraforgót nagyságrendileg a tavalyival megegyezően, 37 503 hektáron terveznek termelni, az olajos növény több mint 80 százalékát már elvetették. A 2016-ban 79 506 hektáron betakarított kukoricát idén 83 740 hektáron terveznek vetni, a munkát - a kamara adatai szerint - a terület több mint felén elvégezték.