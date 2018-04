Légi

Budapesten nyit új légiközlekedési kiképzőközpontot a Wizz Air

A budapesti Liszt Ferenc-repülőtér mellett nyitja 2018 végén a régió legnagyobb és legfejlettebb légiközlekedési kiképzőközpontját a Wizz Air. 2018.04.24 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A légitársaság keddi közleménye szerint a 3800 négyzetméteres kiképző létesítményben az irodák és a 14 tréningszoba mellett két mozgó és egy rögzített szimulátort, egy fedélzeti vészhelyzeti evakuációs kiképző egységet és egy tűzoltás gyakorlására szolgáló egységet is elhelyeznek. Az intézmény napi száz főt meghaladó - később akár 250 fölé növelhető - képzési kapacitást biztosít. A beruházás értékéről a társaság nem kívánt nyilatkozni.



A közlemény idézi a cég üzemeltetési igazgatóját, aki szerint a beruházás nem csak a Wizz Air növekedését támogatja, de a magyar főváros idegenforgalmát és vendéglátását is. Diederik Pen hozzátette, hogy a kiképzőközponttal hangsúlyozni kívánták Budapest jelentőségét a Wizz Air hálózatában.



Elmondta azt is, hogy 2018 végére a légitársaság csapata több mint 1000 pilótát és 2000 légiutas-kísérőt számlál majd, akiket rendszeresen tréningezni kell. A Wizz Air növekedésének köszönhetően ezek a számok 10 éven belül megháromszorozódhatnak.



A közleményben kiemelték továbbá, hogy a nyáron 21 új gép érkezik a társaság európai bázisaira és 4 új célállomással bővül az útvonalhálózat.



Emlékeztettek, hogy Budapest és Athén, valamint a norvégiai Stavanger között márciusban, Budapest és Bázel között pedig a múlt héten indítottak új járatot, továbbá egy új repülőgép is csatlakozott a légitársaság budapesti flottájához, amely így már 11 állandó gépet számlál.



A Wizz Air novemberben jelentette be, hogy az Airbustól 146 új repülőt vásárolnak a részvényesek jóváhagyása esetén. Aktuális listaáron a rendelés értéke meghaladta 17,2 milliárd dollárt, de a közlemény szerint a gyártó jelentős kedvezményt biztosít. Az új repülőgépek szállítása 2022-ben kezdődik, nagyobb részük 2025-ben és 2026-ban - a három éve rendelt 110 új repülő után - érkezhet.



A több mint 4 ezer embert foglalkoztató Wizz Air Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légitársasága. Kilencvenhat repülőgépből álló flottája 28 bázisról 44 ország több mint 600 útvonalán 29,6 millió utast szállított a 2018. március végével zárult üzleti évben.



A cég a tavaly márciusban zárult pénzügyi évben 27,5 százalékos emelkedéssel 246 millió eurós adózott eredményt ért el, árbevétele 10 százalékkal 1,5 milliárd euróra nőtt. Váradi József vezérigazgató az eredmények ismertetésekor kiemelte, hogy a Wizz Air 39 százalékos részesedéssel megőrizte vezető szerepét a kelet-közép-európai piacon.