Kínaiak veszik a legtöbb lakást Magyarországon

2018.04.23 08:35 MTI

Minden második kérelmet kínaiak adnak be magyarországi ingatlanszerzés engedélyezésére az Európai Unión kívülről - írja a hétfői Világgazdaság.



E tekintetben stabilan az oroszok állnak a második helyen, megelőzve az ukránokat és az izraelieket, de tavaly már a törökök is felzárkóztak az élbolyhoz.



Budapesten a Nagykörúton belüli területeken a 200 ezer eurós (60 millió forintos) és a drágább ingatlanok a legnépszerűbbek, Budán pedig főként a 300-400 ezer eurós házakat keresik a külföldiek - tájékoztatta a Világgazdaságot Hegedűs László, a Duna House ingatlanközvetítő hálózat franchise-partnere.



A legfelkapottabb vidéki város továbbra is Hévíz, Miskolcot, Debrecent, Pécset és Keszthelyet előzi meg.