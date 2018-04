Bank

Félreutaltak 28 milliárdot

A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor a világ legveszélyesebb bankjának kikiáltott Deutsche Bankon köszörüli a nyelvét. 2018.04.21 14:02 ma.hu

A Deutsche Bank tavaly 500 millió eurós veszteséget termelt, részvényei csak idén 30 százalékot estek, emiatt április elején viharos gyorsasággal váltották le John Cryant az elnöki posztról. 2016-ban egyébként a bankot a világ legveszélyesebbjének kiáltották ki, miután az IMF felmérte, hogy a Deutsche összeomlása jelentené a legnagyobb problémát a pénzügyi világra, ráadásul ugyanebben az évben az amerikai központi bank által végzett stresszteszten is elbuktak.



Most sikerült egy 28 milliárdos utalást elbaltázni – írta a Bloomberg alapján a hvg.hu. A szükségesnél jóval magasabb összeg, melyet egy derivatív ügylet keretében utaltak el, partnerükhöz, az Eurex klíringházhoz futott be, ahonnan már vissza is utalták a többletpénzt.



Az elütési hibák rendszeresen előfordulnak a bankoknál, viszont az ellenőrző program meg kellene, hogy akadályozza a végrehajtásukat.