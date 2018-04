Önkormányzat

Üzemeltetőt vált az óbudai Kolosy téri piac

2018.04.21

A III. kerület pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy tavaly novemberben hirdettek pályázatot az üzemeltetésre, mert az utóbbi években a klasszikus piaci vásárlók és a termelői bérlők száma is radikálisan csökkent, a termelői piaccá alakítás ötlete nem hozott megoldást, és az épület fenntartása gazdaságtalanná vált.



A létesítményt eddig az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. üzemeltette, azonban évente több tízmilliós veszteség jelentkezett az önkormányzat költségvetésében.



Az önkormányzat étkeztetési-vendéglátó funkció kialakítását, azaz úgynevezett food hall koncepciót jelölt meg célként, amely helyi közösségi térként szolgál és turisztikai érdeklődésre is számot tart.



A január végi határidőre öt pályázat érkezett be, a többlépcsős, pontozásos rendszeren alapuló elbírálás után a RedWood Holding Kft. nyerte el az üzemeltetési jogot - tudatta az önkormányzat, jelezve: a következő hetekben megkötik a szerződést és átadják az épületet a társaságnak.



A megújult Kolosy téri piac várhatóan az év második felében nyílik meg a szükséges átalakítási munkák után - olvasható a közleményben.