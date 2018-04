Enyhülő eszközhiány

Spanyol óriások érkeznek az országba

Az eszközbérléssel foglalkozó cégeknél országszerte szinte „sorban állnak” a kivitelezők zsalurendszerekért, állványokért és darukért. A korszerű és jó ár/érték arányú, nemzetközi viszonylatban ismert SAEZ toronydaruk eddig nem voltak jelen hazánkban, illetve nem volt a gyártónak itthon disztribútora – ismertette a részleteket Grabarics Gábor, a vezérképviseletet ellátó, generálkivitelezőként ismert Grabarics Építőipari Kft. tulajdonosa.



A vezető hozzátette: a spanyol gyártó egészen 36 tonnás teherbírásig készít különböző kialakítású toronydarukat, akár 65 méteres gémmel és ugyanilyen magassággal. A cég nemcsak értékesíti az eszközöket a jövőben, de bér-daruparkot is kiépít.



Mint mondta, a gépparkot sokkal könnyebb hozzáigazítani az aktuális kereslethez, mint hozzáértő embereket találni, de ezzel együtt a magyar cég vezetője reméli, hogy a most megkötött, átfogó szerződés a SAEZ-zel valamennyire a teljes ágazat nehézségeit is enyhíti majd. Az első spanyol óriások már el is kezdték itthon a munkát.