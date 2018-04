Mindennapi

Új honlap segít eligazodni a magyar pálinkák között

Új honlapot indított a magyar pálinkák megismertetésére a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT).



Gál Péter, a tárca eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten elmondta, hogy a Nemzeti pálinkakiválóság program honlapja az aktuális Pálinkakiválóságok könyvének tartalmát jeleníti meg az interneten. A honlap a magyar mellett angol nyelven is elérhető, hogy a magyar pálinkát a külföldi fogyasztókkal és potenciális piacokkal is megismertessék. A weboldalt a PNT költségvetéséből finanszírozzák mintegy 1,2 millió forintból - tette hozzá.



Megjegyezte, hogy a pálinkakiválóság programot 2014-ben indított el a tárca, 2015 óta rendezik meg a Pálinka országkóstolót a PNT-vel, a szakma köztestületével együttműködésben. A program előmozdítja a minőségi és tudatos pálinkafogyasztást és a pálinkakultúrát - mondta.



Rámutatott: a világ számos országába eljut a magyar pálinka, a mennyiséget tekintve azonban inkább a szimbolikus jelentősége rajzolódik ki. A tanáccsal és az Agrármarketing Centrummal együttműködve idén megjelentek a düsseldorfi ProWein boros és szeszesitalos vásáron, hogy elhelyezzék a pálinkát a világ szeszes ital térképén - közölte.



Mihályi László, a PNT elnöke hozzáfűzte, a ProWeinon arra törekedtek, hogy bemutassák a pálinka színességét, ezen belül a termelők nagy számát, és a gyümölcsféleségeket. A kiállításnak köszönhetően már érkeztek megkeresések Németországból, Lengyelországból és Bulgáriából.



Kitért arra is, hogy idén is megrendezik a Pálinka országkóstolót, amely az országos pálinkaverseny és pálinka kiválóságok közös seregszemléje.



A szaktárca tájékoztatása szerint a kereskedelmi forgalomba került pálinka után befolyt jövedék adó mértéke tavaly és tavalyelőtt is mintegy 3,5 milliárd forint volt évente. A bérfőzés után befizetett jövedéki adó mintegy 7,5 milliárd forintot tett ki tavaly, a 2016-os adat is hasonló volt.



A múlt évben több mint egymillió hektoliterfok pálinka került kereskedelmi forgalomba - ez mintegy 7,2 millió palack 0,35 literes, 42 százalékos alkoholtartalmú pálinkának felel meg -, a bérfőzött párlat mennyisége tavaly meghaladta a 4,48 millió hektoliterfokot. A pálinka 99 százaléka belföldön fogy el - közölte az FM.