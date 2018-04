Gazdaság

Megújul a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációja

Tovább fejlesztette a parkolásra és e-matrica vásárlásra használt mobilfizetési alkalmazását a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., az applikáció legújabb verzióját új design, átlátható menü-struktúra és a használatot megkönnyítő új funkciók jellemzik. 2018.04.04 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A társaság tájékoztatása szerint áprilistól teljesen megújul az applikáció, leegyszerűsödik az ügyfélregisztráció, valamint több olyan személyes adat és beállítás kezelése, amelyeket korábban csak bonyolultabban lehetett megoldani. Példaként a profiladatok módosítását és a számlák kezelését említették a közleményben.



Az új applikációban több olyan funkció is megjelenik, amelyek az ügyfelek egyedi igényeinek kiszolgálását teszik lehetővé, ezek közül kiemelték a teljesen személyre szabható ingyenes értesítési beállítást. Lehetőség nyílik az új applikációval iOS, illetve Android platformtól függően 3D touch és short cut ikon beállítására is, ezzel gyorsan és kényelmesen érhetők el a felhasználó által leggyakrabban használt funkciók.



A közlemény idézi Veres Mihályt, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatóját, aki az új funkciók közül kiemelte az ügyfelek magasabb fokú védelmét szolgáló megoldást, amely minden 5000 forint feletti vásárláskor megerősítő jelszót kér a fizetés végrehajtásához, ezzel is védik az ügyfelek egyenlegét az illetéktelen felhasználástól.