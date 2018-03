Extreme Digital-felmérés

A legó és a társasjáték mellé csavarhúzót és fűnyírót is sokan vásároltak húsvétra

Húsvét előtt szezonálisan megugrik a játékok online értékesítése, idén a LEGO-szettek és a társasjátékok voltak a legnépszerűbbek. Azokon a napokon pedig, amikor kellemesebb az idő, fűnyírógépet és az örök favoritnak számító akkumulátoros csavarhúzót rendeltek főként az online áruházából. 2018.03.31 14:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár a húsvétot hagyományosan piros tojással, finom ételekkel ünnepeljük, az ünnepet megelőző hetekben a játékok eladásai is mintegy harmadával emelkednek. Közülük a legnépszerűbbek a LEGO termékei, amelyekből csaknem másfélszer annyi fogy, mint társasjátékból, a különböző kreatív játékok pedig a harmadik helyre kerültek az eladás darabszáma alapján. Érdekesség, hogy míg a LEGO-ért átlagosan 6500 forintot fizetnek a vásárlók, az egyéb, feltehetően ajándékba szánt játékokra csak négy-ötezer forintot fordítanak.



A tavaszi időszakban annak ellenére jelentősen befolyásolja az eladásokat az időjárás, hogy az internetes vásárláshoz ki sem kell tennünk a lábunkat otthonról. Azokon a napokon, amikor kellemesebb az idő, 50 százalékkal több kerti-, és barkácstermék fogy a www.edigital.hu-n, valamint a kempingtermékek forgalma is megugrik.



Már több éve rendelnek kerti eszközöket és barkácsfelszerelést nagyobb számban a magyar internetezők. A legnagyobb számban a fűnyírók fogynak, ezekből az eladások 86%-a elektromos, 12%-a benzines, 2%-a akkumulátoros, 1%-a pedig robotfűnyírót takar. Ezen kívül jelentős számban rendelnek szegélynyírót, fűszellőztetőt, sövényvágót és fűrészt is online a magyar felhasználók, míg a nem elektromos kerti szerszámok közül az ásó, az ágvágó, a fejsze, a metszőolló és a gyomkiszedő a legnépszerűbb online termékek.



Egész évben népszerű, de tavasszal egy kicsit tovább emelkedik a különböző akkumulátoros fúró-csavarozógépek eladásai, amelyet a multifunkciós szerszámgépek, mérőműszerek és csiszológépek követnek a népszerűségi listán.