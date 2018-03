Energia

Lerakták az ország egyik legnagyobb naperőművének alapkövét

Pakson építi meg az MVM Hungarowind Kft. az ország egyik legnagyobb naperőművét, a 20,6 megawatt kapacitású erőmű alapkövét csütörtökön délelőtt rakták le néhány kilométernyire a paksi atomerőműtől. 2018.03.30 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A naperőmű fél éven belül épül meg ötven hektáros területen, 9 milliárd forintos költséggel. Építtetője az MVM Hungarowind Kft., amely 108 kisebb és 2 nagy naperőmű létesítését tervezi idén az országban.



Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója elmondta, szimbolikus a helyszín, hiszen Paks a magyar energetika "fellegvára" az atomerőműnek köszönhetően. Az, hogy itt épül meg az ország egyik legnagyobb naperőműve, jelzi, a nukleáris és a megújuló energia jól megfér egymással - tette hozzá.



A paksi naperőmű 8500 háztartás ellátására lesz képes, ezért, ha megépül, Paks már nemcsak az atomenergia, hanem a napenergia hazai központja is lesz - fogalmazott Zsuga János.



Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkja létesítéséért felelős tárca nélküli miniszter, aki a paksi naperőmű projekt indulásában Paks akkori polgármestereként vállalt szerepet, hangsúlyozta, hogy a beruházás jól illeszkedik a 2011-ben elfogadott nemzeti energiastratégiában foglaltakhoz. Magyarország ebben célul tűzte és nemzetközi egyezmények keretében is vállalta, hogy a megújuló energiaforrás-felhasználást növeli - mondta, és megjegyezte, hogy ennek fontos lépcsőfoka a tervezett beruházás. Ez szavai szerint bizonyíték arra is, hogy az atomerőmű nem ellensége, nem riválisa a megújuló energiaforrásoknak, hanem jól kiegészíti egymást.



"Számunkra a következő évtizedek biztonságát, fejlődését, városunk jövőjét az új atomerőművi blokkok építése garantálja, de emellett fontosnak tartjuk az atomenergiához hasonlóan tiszta, de megújuló, környezetbarát energiát biztosító megoldásokat is" - hangsúlyozta Szabó Péter (Fidesz-KDNP), Paks polgármestere.



Emlékeztetett rá, hogy Paks elkötelezett a tiszta energiaforrások, környezetbarát megoldások mellett, ezért átfogó elektromobilitási program megvalósításán dolgozik.



Az új naperőmű, amelynek alapkövét Zsuga János, Süli János és Szabó Péter rakta le az egyik legjelentősebb fotovoltaikus rendszer lesz az országban. Egy ugyanekkora kapacitású naperőmű épül Felsőzsolcán, további 108 kisebb az ország különböző pontjain. Az MVM Csoport 110 naperőművet épít idén, ezek névleges összteljesítménye 87,6 megawatt, a beépített összkapacitása 104,2 megawatt, éves szinten egy Székesfehérvár nagyságú település villamosenergia-ellátását tudják garantálni.



A paksi beruházás tervezett 9 milliárd forintos költségének 65 százalékát az MVM Csoport saját forrásból finanszírozza, 35 százalékát uniós támogatás biztosítja - mondta el az MTI-nek Gaál József, az MVM Hungarowind Kft. ügyvezetője. A beruházásnak az építés idején komoly munkaerőigénye lesz, de a működtetésnek nem, mert teljesen automatizált rendszerről van szó - fűzte hozzá.