Fogyasztóvédelem

Minden második húsvéti ellenőrzésen hibát találtak Budapesten

Az idei húsvéti szezonban 12,35 millió forint, átlagosan 726 470 forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatalának fogyasztóvédelmi hatósága. 2018.03.29 12:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A nagyobb budapesti bevásárlóközpontokra és vásárokra fókuszáló 97 próbavásárlással egybekötött vizsgálatkor 53 esetben merült fel valamilyen kifogás a hatóságok részéről - derül ki Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi hatóságának csütörtökön kiadott gyorsjelentéséből.



Az ellenőrök 36 esetben figyelmeztettek és köteleztek szabálykövetésre, 17 esetben kényszerült a hatóság tényleges bírságot kiszabni. Az idei húsvéti szezonban 12,35 millió forint, átlagosan 726 470 forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatalának fogyasztóvédelmi hatósága.



Ismételt szabálysértést 5 esetben állapítottak meg az ellenőrök, két esetben a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz is bejelentést kellett tenniük.



A fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálta az árak megfelelő feltüntetését, a kedvezmények tényleges érvényesítését, valamint ellenőrizte az akciós ajánlatok valóságtartalmát is. A vizsgálatokkor a hatósági ellenőrök a fiktív árkedvezményeket és a megtévesztő eladói magatartást először figyelmeztetéssel, indokolt esetben büntetéssel szankcionálták.



Az eredmények tükrében folyamatos ellenőrzésekre számíthatnak a kereskedők az év többi szakában is - közölték.