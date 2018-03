Csalás

Így csal ki pénzt magyar vállalkozásoktól egy hamburgi cég

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra azt kéri, senki ne fizessen, mert a levél átverés. Krisán László, a BKIK elnöke az InfoRádiónak elmondta: már jelezték a nemzetgazdasági tárcának a csaló cég megjelenését.



Magyarországon, de nem kizárt, hogy az Európai Unió több országában próbál pénzt kicsalni cégektől a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségére hivatkozva egy hamburgi székhelyű cég.



A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra azt kéri, senki ne fizessen.



Krisán László,a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez egy sima átverés, a profibb fajtából.



A csalás menete szerint az EBN European Business Number, Hamburg székhelyű cég küld egy aláírás nélküli levelet és egy válaszborítékot a vállalkozásoknak, amelyben hivatkoznak egy európai jog alatt levő 2003-as adóreform törvényre. Viszont ez a törvény nem létezik, egészen egyszerűen nincs ilyen törvény.



"Arra kérik a céget, hogy adjon információt annak érdekében, hogy hozzájuthasson egy úgynevezett Európai Vállalkozói számhoz, hogy ezáltal be tudják sorolni egy nyilvántartásba úgy, hogy a cég képviselője írja alá ezt teljesen hivatalosan "- mondta Krisán László.



A dokumentum aláírásával és visszaküldésével szerepeltetik a címzett cég adatait egy online EU-s adatbázisban. Legalábbis ezt ígérik!



A hivatalos megrendelő kérheti, hogy a kamu honlap (ami valóban létezik) megjelentesse a cég nevét és megkaphassa a nyilvántartási számot.



Viszont csak az apró betűs részből derül ki, hogy a megrendelésért cserébe évi 771 eurót kell fizetni, ami 200 ezer forint feletti összeg, ráadásul mindez 3 évre szól. Aki bedőlt ennek és visszaküldte, tulajdonképpen elismerte, hogy a cég egy jogi kötőerővel bíró papír birtokában valóban kiszámlázhatja felé a 771 eurós történetet.



Krisán László szerint ez egy jogi érvényességgel bíró megrendelés, innentől kezdve ugyan a pofátlanság határát súrolja, de az is elképzelhető, hogy ez a cég megtámadja majd a vállalkozót, hogy miért nem fizette be neki az egyébként abszolút kicsalt összeget.



A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara már vizsgálja, hogy mi lehet ennek az ügynek a törvényes menete, hogyan lehet ezt törvényesen jelezni az illetékes hatóságok felé akár Magyarországon, akár külföldön.



"Javasoljuk, hogy a Minisztérium saját hatáskörben vizsgálja meg és ha nem elszigetelt esetekről van szó, hanem nagyon komoly mértékű intézményes csalásról, akkor tegye meg az összes hivatalos lépést.." - hangsúlyozta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra elnöke