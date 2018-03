Édesipar

Csokoládégyár épül Bátonyterenyén

A gyár 2019 végén kezdi meg működését, és 150 embernek ad munkát a Nógrád megyei városban.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára a helyszínen hangsúlyozta: nemcsak egy bátonyterenyei és Nógrád megyei léptékkel is fontos beruházás valósul meg, hanem egy régi és egykoron világszínvonalú magyar iparág, az élelmiszeripar, azon belül az édesipar feltámasztásának fontos fázisa, döntő epizódja ez a fejlesztés.



Az elmúlt 30 évben "szinte megsemmisült a magyarországi édesipar, ezt most megfordítjuk" - fogalmazott.



A magyar kormány az eredetileg tervezett 7,3 milliárd forintos költség 45 százalékával, mintegy 3,3 milliárd forinttal segíti a beruházást. Magyar Levente a támogatást részben diplomáciai válasznak nevezte arra a lépésre, hogy tavaly év végén az ukrán elnök tulajdonában lévő, a Vadász csokoládét is gyártó budapesti gyár üzleti indok nélkül, egyik napról a másikra felmondta a szerződést.



Magyar Levente arra is kitért, hogy az elmúlt három évben mintegy 40 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztés érkezett Nógrád megyébe, ami több mint ezer új munkahelyet eredményezett.



A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) hasonló nagyságrendben tárgyal olyan projektekről, amelyek Nógrádban valósulhatnak meg a következő években - mondta, hozzátéve, hogy a közelgő országgyűlési választás egyik legfontosabb döntése lesz, hogy ez a fejlődés fennmarad-e. Egészen biztosan fennmarad, ha a jelenlegi kormány tudja folytatni a munkáját, és egészen biztosan nem marad fenn, ha káosz köszönt Magyarországra - hangsúlyozta.



Tóth Csaba, az Árklub Kft. kereskedelmi és marketingigazgatója a rendezvényen ismertette: a cég 1994-ben alakult meg családi vállalkozásként, és minden évben nyereséggel üzemeltek, Vadász márkanéven 67 termékük van a piacon, minden szezonra gyártanak termékeket.



A bátonyterenyei lesz a cég első gyára, eddig bérgyártásban működtek, így ezzel a legnagyobb probléma, a gyártókapacitás hiánya oldódik meg.



Első ütemben 15 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot építenek a városban év végére. Jövő év elején érkeznek a gépek, a tervek szerint fél évet vesz igénybe a technológia beüzemelése, ezt követően indulnak a próbagyártások, és 2019 végére tervezik az üzemszerű működést. A termékek túlnyomó részét Bátonyterenyén gyártják majd.



Az eseményen Nagy-Majdon József (Fidesz-KDNP), Bátonyterenye polgármestere elmondta, hogy három éve kezdődött meg a beruházás előkészítése, és köszönetet mondott az Árklub Kft. tulajdonosainak, hogy mindvégig kitartottak a város mellett.

Becsó Zsolt (Fidesz), Kelet-Nógrád országgyűlési képviselője kiemelte, hogy 2010-ben fontos célként tűzték ki az identitás erősítését, a város és a gazdaság fejlesztését, és nyolc év elteltével elmondható, hogy mindhárom területen jelentős eredményeket értek el. Elmondta: a a város több mint 5 milliárdos fejlesztéseiben volt bölcsődefejlesztés, kerékpárút, inkubátorház és iparipark-bővítés, valamint a 21-es főút kétszer kétsávossá építése.