Új riasztási rendszer a Főtaxinál

Március közepétől az autókban működő tablet "támadás" gombjának lenyomását követően a rendszer automatikusan a helyszínre küldi az esethez legközelebb lévő három Főtaxis autót. 2018.03.19 21:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyorsabbá és egyszerűbbé tette riasztási protokollját a Főtaxi a sofőrök biztonságának növelése érdekében - közölte a társaság.



A közlemény szerint március közepétől az autókban működő tablet "támadás" gombjának lenyomását követően a rendszer automatikusan a helyszínre küldi az esethez legközelebb lévő három Főtaxis autót. Eközben a diszpécser URH-n felveszi a kapcsolatot a segítséget kérő és segíteni igyekvő sofőrökkel egyaránt, és ha szükséges, a rendőrséget is értesíti.



Korábban a gomb megnyomásával a sofőr a diszpécsertől tudott segítséget kérni, aki az URH rádión a helyszínre vezényelte a közelben lévő dolgozókat - tudatták.



A technikai újdonság mellett a korábbi, URH-n keresztül történő riasztási protokoll is érvényben marad olyan esetekre, ha például valaki ellopja a taxis tabletjét vagy éppen az nem működik, és a sofőrnek hagyományos módon kell segítséget kérnie.



A fejlesztésre azért volt szükség, mert március elején egymás után háromszor is megtámadták a Főtaxinál dolgozó éjszakás taxisofőröket. A cég riasztási rendszerének és a kiérkező kollégáknak köszönhetően egyik esetben sem sérült meg senki - fűzték hozzá.