Illegálisan töltött, zárófólia nélküli gázpalackok kerültek forgalomba

2018.03.19 14:30 MTI

Veszélyt jelentenek a fogyasztókra és a környezetükre az illegálisan töltött, záró fólia nélküli PB-gázt tartalmazó palackok, amelyek elsősorban Békés megyében, de feltételezhetően az ország több területén is nagy mennyiségben kerültek forgalomba - hívta fel a figyelmet a Magyar PB-Gázipari Egyesület hétfőn.



Tájékoztatásuk szerint a záró fólián szereplő PB-gázforgalmazónak garantálnia kell a palackban lévő gáz korrekt mennyiségét, szabványnak megfelelő minőségét és a palack biztonságos felhasználhatóságát, ugyanakkor a záró fólia nélküli palackoknál a töltést végző ismeretlen és ez a garancia nem áll fenn.



Kiemelték, hogy Békés megyébe az illegálisan töltött palackok között túltöltötteket is találtak, amelyek közül már egy a tavaszi meleg hatására felhasadt, személyi serülést nem okozott.



Az egyesület tagvállalatai - a Flaga Hungária Kft., a Mol Nyrt., a Prímaenergia Zrt. - felhívják a fogyasztók figyelmét arra, hogy csak olyan palackot vásároljanak, amelynek szelepe ép és záró fóliával is el van látva. A már megvásárolt záró fólia nélküli palackokat ne használják, hanem keressék meg az eladó helyet és a tele palack biztonságosságát a számla, vagy nyugta ellenében a tagvállalatok díjmentesen ellenőrzik és ha szükséges, akkor kicserélik - közölték.