Gazdaság

Orbán: Magyarország olyan családi vállalkozásokat szeretne, mint a németországiak

A német családi vállalkozások a német emberek 68 százalékának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50 százalékát adják. "Ide szeretnénk eljutni mi is." 2018.03.12 13:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Czeglédi Zsolt

Magyarország is olyan családi vállalkozásokat szeretne, amelyek hasonló eredményeket és sikereket érnek el, mint a németországiak - mondta Orbán Viktor hétfőn Nyírbátorban, ahol bejelentette a járműelektronikai alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. mintegy hatmilliárd forint értékű új beruházását.



A kormányfő hangsúlyozta, a rendszerváltás után a magyar piacgazdaság előtt példaként általában Németország szerepelt, amely egy vesztes világháború után is képes volt megteremteni az új német ipart.



A német családi vállalkozások a német emberek 68 százalékának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50 százalékát adják. "Ide szeretnénk eljutni mi is" - jelezte.



"Olyan gazdaságot szeretnénk, mint a német, a családi vállalkozások adják a jövőben a reményeink szerint majd a teljes magyar gazdasági teljesítmény felét, és azt szeretnénk, ha a magyar embereknek mintegy hatvan-hatvanöt százaléka a magyar tulajdonú gyárakban és üzemekben dolgozhatna" - fogalmazott a miniszterelnök.



Megerősítette, Németország, illetve azon belül Bajorország - ahonnan a gyártulajdonos Rosenberger-család származik - mindig is példa volt Magyarország előtt. A cég most új befektetéseket indít két telephelyén, Jászárokszálláson és Nyírbátorban, kétszer akkora beruházási összeggel, mint legutóbb. Az új beruházás több mint hatmilliárd forintba fog kerülni, amihez a kormány 1,6 milliárd forintot tesz hozzá - közölte a miniszterelnök, megjegyezve, ezzel több mint négyszáz új munkahely jön létre.



Orbán Viktor a Rosenberger által tavaly befejezett, 3,2 milliárd forint értékű fejlesztésre utalva irigylésre méltónak nevezte azt a tempót, amelyet a Rosenberger diktál. "Mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy tartani tudjuk a tempót" - jelentette ki.



A miniszterelnök elmondta, az elmúlt években óriási beruházások érkeztek Magyarországra, értékük 2017-ben 17 százalékkal bővült, ezzel minden korábbinál magasabb szintre emelkedet, elérte a 6440 milliárd forintot, a magyar gazdaság teljesítménye pedig négy százalékkal nőtt. A kormányfő szerint idén ismét hatalmas beruházások indulnak, a gazdaság teljesítménye 2018-ban is legalább négy százalékkal fog nőni, vagyis "mind a munkabérnek, mind a nyugdíjasok nyugdíjának megvan a pénzügyi fedezete".



Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy Magyarország ne csak termelési, de kutatás-fejlesztési központ is legyen. Kifejtette, Magyarország a világgazdaság termelési rendszerének nem az alsó fokán akar bekapcsolódni, hanem minél magasabb szinten, minél magasabb hozzáadott értéket szeretne előállítani, amihez azonban technológiára és munkásokra van szükség.

Az ünnepségen jelenlévő Rosenberger-dolgozókhoz szólva megerősítette, az országba azért érkeznek világszínvonalú teljesítményt nyújtó gyárak, mert ezekhez a gyárakhoz méltó tudású és felkészültségű munkaerő van mindenhol Magyarországon. A magyar munkások világszínvonalon teljesítenek, ezért van esély arra, hogy ne csak összeszerelő üzemek, hanem magas műszaki igényű gyárak jöjjenek létre, amelyeket a magyar munkaerő fog működtetni - mondta. Megjegyezte, egy-egy ilyen beruházásért "óriási versenyfutás" van a világban, versenyezni kell a befektetésekért a potenciális országoknak.



Ebben a versenyfutásban a döntő szempont, "a pont az i-n, amit fel kell tenni", az a munkások képzettsége, fegyelme és teljesítménye lesz - hangsúlyozta. Ha a magyarországi munkások nem lennének képesek ezen a színvonalon teljesíteni, akkor ezek a világszínvonalú beruházások nem ide jönnének - tette hozzá Orbán Viktor.



A kormányfő a nyírbátori térség munkanélküliségi rátájának csökkenéséről azt mondta, komoly eredményeket ért el a térség, hiszen a korábbi húsz százalékos mutató csaknem 9 százalékra esett, de hozzátette, hogy nem elégedett az elért eredménnyel, mert az ország más részein, régi iparvárosokban két-három százalék a munkanélküliség.



Orbán Viktor emlékeztetett rá, tíz év alatt egymillió új munkahelyet vállalt a kormány. Ebből több mint 750 ezer már létre is jött - közölte. Hozzátette, a kabinet biztosítja a családok és a nők támogatását, és hangsúlyozta, hogy valamennyi magyar ember számára tiszteletet fog követelni mindenkitől, legyen az külföldi politikus vagy magyarországi befektető.



Orbán Viktor beszédének végén arra kérte az embereket, hogy közösen védjék meg az eddig elért eredményeket. Magyarország egy biztonságos ország, a legfontosabb feladat, hogy az ország biztonságát fenntartsuk, megvédjük a határinkat, és ne engedjük, hogy itt olyan állapotok alakuljanak ki, mint tőlünk nyugatra jó néhány országban - fogalmazott a miniszterelnök.