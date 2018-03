Útépítés

Átadták a 8-as főút várpalotát elkerülő szakaszát

A 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának megvalósulását a rendszerváltás utáni időszak kimagasló fejlesztésének nevezte a város polgármestere az útátadás alkalmából tartott pénteki ünnepségen. 2018.03.10 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere (Fidesz-KDNP) azt mondta, az új útszakasz létrejöttével a város újraegyesítése történt meg, hiszen azok a városrészek, melyeket eddig a főút elválasztott, most újra egységet alkotnak.



Hozzátette: az útszakasz mentesíti a várost az eddigi forgalomtól és felgyorsíthatja gazdasági fejlődését is.



A polgármester úgy fogalmazott, hogy a várpalotaiak több mint két évtizedes álma valósult meg az elkerülő út megépülésével, melyet a szocialista kormányok figyelmen kívül hagytak. A jelenlegi kormány teremtette meg az anyagi fedezetét az útépítésnek, mely példaértékű együttműködés következtében valósulhatott meg - hangsúlyozta.



Hozzátette: ez a beruházás is bizonyítja, hogy az országnak vidékbarát kormánya van, amely odafigyel a településekre.



Felidézte: a kormány számos jelentős intézkedése közül az egyik legfontosabb az adósságkonszolidáció volt, amely Várpalota esetében azt jelentette, hogy a város több mint 3 milliárd forint adósságtól szabadult meg.



Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Várpalotán mindig is dolgos emberek éltek, akiknek mindig voltak álmaik.



A 8-as út elkerülő szakaszának megvalósulása is álom volt egészen 2013-ig, amikor a kormány meghirdette a közútfejlesztési programot. Ennek köszönhetően 2014-ben a fejlesztés első, majd 2016-ban a második üteme is elkezdődött - mondta.



Az első ütemben mintegy 6 kilométernyi kétszer két sávos út, 2,4 kilométer hosszú egyéb országos útszakasz készült el. A második ütemben 3,4 kilométernyi kétszer két sávos, valamint 1,5 kilométer hosszú egyéb országos út épült, összesen mintegy 28 milliárd forintból.



A beruházás eredményeként három különszintű csomópontot, négy körforgalmat, két vasúti hidat három közúti felüljárót építettek, kettőt felújítottak. Ezen kívül zajvédő fal, gyalogos és kerékpáros aluljáró épült a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kivitelezésében.



A szakasz átadásával végig kétszer két sávos gyorsforgalmi úton lehet autózni Székesfehérvár és Veszprém között, mintegy 50 kilométer hosszan; és Veszprémet is bekapcsolták a gyorsforgalmi úthálózatba.