Beruházás-közlekedés

Lerakták az M8-as autóút Körmend és Rábafüzes közötti szakaszának alapkövét

A 28,9 kilométer hosszú, 69 milliárd forintból várhatóan 2021 elejére elkészülő út kétszer egy sávos lesz, de később akár autópályává is fejleszthető. 2018.03.08 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Lerakták az M8-as autóút Körmend és Rábafüzes közötti szakaszának alapkövét csütörtökön.



A 28,9 kilométer hosszú, 69 milliárd forintból várhatóan 2021 elejére elkészülő út kétszer egy sávos lesz, de később akár autópályává is fejleszthető.



Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a Felsőberkifalu és Körmend közötti útszakaszon megrendezett alapkőletételi ünnepségen hangsúlyozta, a kormány a 2016-ban elfogadott közlekedésfejlesztési programban csaknem 2500 milliárd forint forrást biztosított a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére, amelyből csaknem ezer kilométernyi gyorsforgalmi út fog megépülni 2022-ig.



Hozzáfűzte: a fejlesztéseknek köszönhetően valamennyi megyeszékhely elérhetővé válik kétszer két sávos gyorsforgalmi úton és valamennyi autópálya elér majd a határig.



Az államtitkár szólt arról is, a kormány jelentős forrásokat biztosít az olyan projektek előkészítésére is, amelyek a kelet-nyugat irányú közlekedést javítják, ennek egyik jó példája szavai szerint az M8-as autóút megépítése, amelynek köszönhetően Körmendet elkerülik majd a ma még a városon átrobogó kamionok.



V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, a térség Fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: egy nagyon régen várt, a térség további gazdasági fejlődését alapjaiban meghatározó, a térségnek esélyt adó fejlesztés valósul meg, most már belátható időn belül.



Bebes István (Fidesz-KDNP), Körmend polgármestere azt hangsúlyozta: húsz éve szorgalmazzák az út megépítését, folyamatosan küldtek a körmendiek "hangos segélykiáltásokat" a 8-as főútra és azzal városukra rázúduló kamionforgalom miatt, társulások is alakultak a 8-as út fejlesztésének előmozdítására, a szándék megvolt, de a pénz hiányzott. Szavai szerint a körmendiek hamarosan fellélegezhetnek a környező települések pedig esélyt kapnak a gyorsabb fejlődésre.



Mayer András, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta: a tervezett út négy külön szintű csomóponttal, 35 kisebb híddal, illetve hídszerkezettel rendelkezik majd. Körmenden a Berki utcai csomópontot körforgalommá alakítják és 700 méter hosszú kerékpárutat is építenek a városban.